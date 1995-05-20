Торпедо - Алания: 19 мая 1995 смотреть онлайн

Матч завершен
Торпедо
Москва
1:4

Торпедо - Алания: 19 мая 1995 смотреть онлайн

Матч завершен
Алания
Владикавказ
РПЛ, 7 тур

РПЛ,

7 тур

Россия
19 мая 1995, 23:00 МСК
19.05.1995, 23:00 МСК
пятница
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Прошлые матчи
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Предварительный состав

Торпедо
мин
16
Шоркин
Максим Шоркин
17
Дворецков
Филипп Дворецков
49
Прошкин
Егор Прошкин
51
Ботнарь
Виталий Ботнарь
99
Евдокимов
Андрей Евдокимов
44
Самсонов
Артем Самсонов
28
Магаль
Руслан Магаль
52
Нетфуллин
Равиль Нетфуллин
7
Рязанцев
Александр Рязанцев
10
Лебеденко
Игорь Лебеденко
90
Калмыков
Амур Калмыков
Запасные
39
Довбня
Александр Довбня
-
25
Каплиенко
Александр Каплиенко
-
2
Редькович
Дмитрий Редькович
-
24
Лях
Андрей Лях
-
11
Кертанов
Константин Кертанов
-
9
Адаев
Владислав Адаев
-
72
Гордюшенко
Астемир Гордюшенко
-
71
Баланюк
Денис Баланюк
-
31
Козлов
Данила Козлов
-
18
Скофлек
Жига Скофлек
-
81
Корж
Константин Корж
-
21
Кравчук
Андрей Кравчук
-
Алания
мин
77
Хабалов
Алан Хабалов
1
Солдатенко
Ростислав Солдатенко
97
Магомедов
Бутта Магомедов
21
Кокоев
Батрадз Кокоев
8
Хугаев
Алан Хугаев
15
Кочиев
Хетаг Кочиев
18
Кобесов
Давид Кобесов
11
Хубулов
Владимир Хубулов
3
Шавлохов
Давид Шавлохов
88
Кобесов
Дмитрий Кобесов
14
Машуков
Ислам Машуков
Запасные
31
Натабашвили
Георгий Натабашвили
-
7
Зураев
Эльбрус Зураев
-
5
Багаев
Алан Багаев
-
19
Бутаев
Аллон Бутаев
-
70
Гурциев
Батраз Гурциев
-
17
Дзахов
Давид Дзахов
-
80
Хосонов
Хетаг Хосонов
-
9
Суанов
Руслан Суанов
-
99
Гиоргобиани
Николай Гиоргобиани
-
27
Гогниев
Руслан Гогниев
-
12
Sodiq Anthony Rasheed
Sodiq Anthony Rasheed
-
27
Ruslan Gogniev
Ruslan Gogniev
-

События

Матч окончен 1:4
Конец первого тайма (0:0)
Начало матча

Прошлые матчи

24.10.2020 24 окт. 2020 сб 17:00
Торпедо
2 : 0
Алания
24.10.2020 24 окт. 2020 сб 17:00
Торпедо
2
Алания
0
30.07.2005 30 июля 2005 сб 23:00
Алания
2 : 2
Торпедо
30.07.2005 30 июля 2005 сб 23:00
Алания
2
Торпедо
2
01.04.2005 01 апр. 2005 пт 23:00
Торпедо
3 : 0
Алания
01.04.2005 01 апр. 2005 пт 23:00
Торпедо
3
Алания
0
29.10.2004 29 окт. 2004 пт 23:00
Торпедо
3 : 2
Алания
29.10.2004 29 окт. 2004 пт 23:00
Торпедо
3
Алания
2
20.03.2004 20 марта 2004 сб -:-
Алания
0 : 0
Торпедо
20.03.2004 20 марта 2004 сб -:-
Алания
0
Торпедо
0
25.07.2003 25 июля 2003 пт 23:00
Алания
0 : 0
Торпедо
25.07.2003 25 июля 2003 пт 23:00
Алания
0
Торпедо
0
17.06.2003 17 июня 2003 вт 23:00
Торпедо
2 : 0
Алания
17.06.2003 17 июня 2003 вт 23:00
Торпедо
2
Алания
0
25.10.2002 25 окт. 2002 пт 23:00
Торпедо
2 : 0
Алания
25.10.2002 25 окт. 2002 пт 23:00
Торпедо
2
Алания
0
05.04.2002 05 апр. 2002 пт 23:00
Алания
1 : 1
Торпедо
05.04.2002 05 апр. 2002 пт 23:00
Алания
1
Торпедо
1
27.07.2001 27 июля 2001 пт 23:00
Алания
2 : 0
Торпедо
27.07.2001 27 июля 2001 пт 23:00
Алания
2
Торпедо
0
13.04.2001 13 апр. 2001 пт 23:00
Торпедо
0 : 1
Алания
13.04.2001 13 апр. 2001 пт 23:00
Торпедо
0
Алания
1
26.08.2000 26 авг. 2000 сб 23:00
Алания
2 : 1
Торпедо
26.08.2000 26 авг. 2000 сб 23:00
Алания
2
Торпедо
1
16.05.2000 16 мая 2000 вт 23:00
Торпедо
2 : 0
Алания
16.05.2000 16 мая 2000 вт 23:00
Торпедо
2
Алания
0
03.08.1999 03 авг. 1999 вт 23:00
Алания
6 : 1
Торпедо
03.08.1999 03 авг. 1999 вт 23:00
Алания
6
Торпедо
1
01.05.1999 01 мая 1999 сб 23:00
Торпедо
1 : 1
Алания
01.05.1999 01 мая 1999 сб 23:00
Торпедо
1
Алания
1
21.08.1998 21 авг. 1998 пт 23:00
Торпедо
2 : 0
Алания
21.08.1998 21 авг. 1998 пт 23:00
Торпедо
2
Алания
0
08.05.1998 08 мая 1998 пт 23:00
Алания
0 : 2
Торпедо
08.05.1998 08 мая 1998 пт 23:00
Алания
0
Торпедо
2
17.10.1997 17 окт. 1997 пт 23:00
Алания
2 : 1
Торпедо
17.10.1997 17 окт. 1997 пт 23:00
Алания
2
Торпедо
1
24.06.1997 24 июня 1997 вт 23:00
Торпедо
2 : 1
Алания
24.06.1997 24 июня 1997 вт 23:00
Торпедо
2
Алания
1
10.08.1996 10 авг. 1996 сб 23:00
Торпедо
2 : 2
Алания
10.08.1996 10 авг. 1996 сб 23:00
Торпедо
2
Алания
2