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РПЛ
Торпедо VS Алания
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Торпедо - Алания: 23 июля 1993 смотреть онлайн
Матч завершен
Торпедо
Москва
2:0
Торпедо - Алания: 23 июля 1993 смотреть онлайн
Матч завершен
Алания
Владикавказ
РПЛ, 22 тур
РПЛ,
22 тур
Россия
23 июля 1993, 23:00 МСК
23.07.1993, 23:00 МСК
пятница
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Торпедо
мин
16
Шоркин
Максим Шоркин
17
Дворецков
Филипп Дворецков
49
Прошкин
Егор Прошкин
51
Ботнарь
Виталий Ботнарь
99
Евдокимов
Андрей Евдокимов
44
Самсонов
Артем Самсонов
28
Магаль
Руслан Магаль
52
Нетфуллин
Равиль Нетфуллин
7
Рязанцев
Александр Рязанцев
10
Лебеденко
Игорь Лебеденко
90
Калмыков
Амур Калмыков
Запасные
39
Довбня
Александр Довбня
-
25
Каплиенко
Александр Каплиенко
-
2
Редькович
Дмитрий Редькович
-
24
Лях
Андрей Лях
-
11
Кертанов
Константин Кертанов
-
9
Адаев
Владислав Адаев
-
72
Гордюшенко
Астемир Гордюшенко
-
71
Баланюк
Денис Баланюк
-
31
Козлов
Данила Козлов
-
18
Скофлек
Жига Скофлек
-
81
Корж
Константин Корж
-
21
Кравчук
Андрей Кравчук
-
Алания
мин
77
Хабалов
Алан Хабалов
1
Солдатенко
Ростислав Солдатенко
97
Магомедов
Бутта Магомедов
21
Кокоев
Батрадз Кокоев
8
Хугаев
Алан Хугаев
15
Кочиев
Хетаг Кочиев
18
Кобесов
Давид Кобесов
11
Хубулов
Владимир Хубулов
3
Шавлохов
Давид Шавлохов
88
Кобесов
Дмитрий Кобесов
14
Машуков
Ислам Машуков
Запасные
31
Натабашвили
Георгий Натабашвили
-
7
Зураев
Эльбрус Зураев
-
5
Багаев
Алан Багаев
-
19
Бутаев
Аллон Бутаев
-
70
Гурциев
Батраз Гурциев
-
17
Дзахов
Давид Дзахов
-
80
Хосонов
Хетаг Хосонов
-
9
Суанов
Руслан Суанов
-
99
Гиоргобиани
Николай Гиоргобиани
-
27
Гогниев
Руслан Гогниев
-
12
Sodiq Anthony Rasheed
Sodiq Anthony Rasheed
-
27
Ruslan Gogniev
Ruslan Gogniev
-
События
Матч окончен 2:0
Конец первого тайма (0:0)
Начало матча
Прошлые матчи
24.10.2020
24 окт. 2020
сб
17:00
Торпедо
2 : 0
Алания
24.10.2020
24 окт. 2020
сб
17:00
Торпедо
2
Алания
0
30.07.2005
30 июля 2005
сб
23:00
Алания
2 : 2
Торпедо
30.07.2005
30 июля 2005
сб
23:00
Алания
2
Торпедо
2
01.04.2005
01 апр. 2005
пт
23:00
Торпедо
3 : 0
Алания
01.04.2005
01 апр. 2005
пт
23:00
Торпедо
3
Алания
0
29.10.2004
29 окт. 2004
пт
23:00
Торпедо
3 : 2
Алания
29.10.2004
29 окт. 2004
пт
23:00
Торпедо
3
Алания
2
20.03.2004
20 марта 2004
сб
-:-
Алания
0 : 0
Торпедо
20.03.2004
20 марта 2004
сб
-:-
Алания
0
Торпедо
0
25.07.2003
25 июля 2003
пт
23:00
Алания
0 : 0
Торпедо
25.07.2003
25 июля 2003
пт
23:00
Алания
0
Торпедо
0
17.06.2003
17 июня 2003
вт
23:00
Торпедо
2 : 0
Алания
17.06.2003
17 июня 2003
вт
23:00
Торпедо
2
Алания
0
25.10.2002
25 окт. 2002
пт
23:00
Торпедо
2 : 0
Алания
25.10.2002
25 окт. 2002
пт
23:00
Торпедо
2
Алания
0
05.04.2002
05 апр. 2002
пт
23:00
Алания
1 : 1
Торпедо
05.04.2002
05 апр. 2002
пт
23:00
Алания
1
Торпедо
1
27.07.2001
27 июля 2001
пт
23:00
Алания
2 : 0
Торпедо
27.07.2001
27 июля 2001
пт
23:00
Алания
2
Торпедо
0
13.04.2001
13 апр. 2001
пт
23:00
Торпедо
0 : 1
Алания
13.04.2001
13 апр. 2001
пт
23:00
Торпедо
0
Алания
1
26.08.2000
26 авг. 2000
сб
23:00
Алания
2 : 1
Торпедо
26.08.2000
26 авг. 2000
сб
23:00
Алания
2
Торпедо
1
16.05.2000
16 мая 2000
вт
23:00
Торпедо
2 : 0
Алания
16.05.2000
16 мая 2000
вт
23:00
Торпедо
2
Алания
0
03.08.1999
03 авг. 1999
вт
23:00
Алания
6 : 1
Торпедо
03.08.1999
03 авг. 1999
вт
23:00
Алания
6
Торпедо
1
01.05.1999
01 мая 1999
сб
23:00
Торпедо
1 : 1
Алания
01.05.1999
01 мая 1999
сб
23:00
Торпедо
1
Алания
1
21.08.1998
21 авг. 1998
пт
23:00
Торпедо
2 : 0
Алания
21.08.1998
21 авг. 1998
пт
23:00
Торпедо
2
Алания
0
08.05.1998
08 мая 1998
пт
23:00
Алания
0 : 2
Торпедо
08.05.1998
08 мая 1998
пт
23:00
Алания
0
Торпедо
2
17.10.1997
17 окт. 1997
пт
23:00
Алания
2 : 1
Торпедо
17.10.1997
17 окт. 1997
пт
23:00
Алания
2
Торпедо
1
24.06.1997
24 июня 1997
вт
23:00
Торпедо
2 : 1
Алания
24.06.1997
24 июня 1997
вт
23:00
Торпедо
2
Алания
1
10.08.1996
10 авг. 1996
сб
23:00
Торпедо
2 : 2
Алания
10.08.1996
10 авг. 1996
сб
23:00
Торпедо
2
Алания
2
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