Матч завершен
Торпедо
Москва
0:3
Матч завершен
Сатурн
Раменское
РПЛ, 17 тур

РПЛ,

17 тур

Россия
25 авг. 2006, 23:00 МСК
25.08.2006, 23:00 МСК
пятница
Составы