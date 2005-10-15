Матч завершен
Торпедо
Москва
2:0
Матч завершен
Сатурн
Раменское
РПЛ, 26 тур

РПЛ,

26 тур

Россия
15 окт. 2005, 16:00 МСК
15.10.2005, 16:00 МСК
суббота
Игорь Егоров
Игорь Егоров
Главный Судья
Составы