Матч завершен
Торпедо
Москва
3:1
Матч завершен
Лада-Тольятти
Тольятти
РПЛ, 28 тур

РПЛ,

28 тур

Россия
18 сент. 1996, 23:00 МСК
18.09.1996, 23:00 МСК
среда
Составы