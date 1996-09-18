Торпедо - Лада-Тольятти: 24 мая 1994 смотреть онлайн

Матч завершен
Торпедо
Москва
1:1

Торпедо - Лада-Тольятти: 24 мая 1994 смотреть онлайн

Матч завершен
Лада-Тольятти
Тольятти
РПЛ, 14 тур

РПЛ,

14 тур

Россия
24 мая 1994, 23:00 МСК
24.05.1994, 23:00 МСК
вторник
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Прошлые матчи
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Предварительный состав

Торпедо
мин
16
Шоркин
Максим Шоркин
17
Дворецков
Филипп Дворецков
49
Прошкин
Егор Прошкин
51
Ботнарь
Виталий Ботнарь
99
Евдокимов
Андрей Евдокимов
44
Самсонов
Артем Самсонов
28
Магаль
Руслан Магаль
52
Нетфуллин
Равиль Нетфуллин
7
Рязанцев
Александр Рязанцев
10
Лебеденко
Игорь Лебеденко
90
Калмыков
Амур Калмыков
Запасные
39
Довбня
Александр Довбня
-
25
Каплиенко
Александр Каплиенко
-
2
Редькович
Дмитрий Редькович
-
24
Лях
Андрей Лях
-
11
Кертанов
Константин Кертанов
-
9
Адаев
Владислав Адаев
-
72
Гордюшенко
Астемир Гордюшенко
-
71
Баланюк
Денис Баланюк
-
31
Козлов
Данила Козлов
-
18
Скофлек
Жига Скофлек
-
81
Корж
Константин Корж
-
21
Кравчук
Андрей Кравчук
-

События

Матч окончен 1:1
Конец первого тайма (0:0)
Начало матча

Прошлые матчи

18.09.1996 18 сент. 1996 ср 23:00
Торпедо
3 : 1
Лада-Тольятти
18.09.1996 18 сент. 1996 ср 23:00
Торпедо
3
Лада-Тольятти
1
07.05.1996 07 мая 1996 вт 23:00
Лада-Тольятти
0 : 2
Торпедо
07.05.1996 07 мая 1996 вт 23:00
Лада-Тольятти
0
Торпедо
2
26.08.1994 26 авг. 1994 пт 23:00
Лада-Тольятти
2 : 1
Торпедо
26.08.1994 26 авг. 1994 пт 23:00
Лада-Тольятти
2
Торпедо
1
24.05.1994 24 мая 1994 вт 23:00
Торпедо
1 : 1
Лада-Тольятти
24.05.1994 24 мая 1994 вт 23:00
Торпедо
1
Лада-Тольятти
1