Торпедо - Жилина: 04 июля 2013 смотреть онлайн

Матч завершен
Торпедо
Кутаиси
0:3
Первый матч 3:3

Торпедо - Жилина: 04 июля 2013 смотреть онлайн

Матч завершен
Жилина
Жилина
Лига Европы, 1 раунд

Лига Европы,

1 раунд
4 июля 2013, 20:00 МСК
4.07.2013, 20:00 МСК
четверг
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События

Матч окончен 0:3

Прошлые матчи

11.07.2013 11 июля 2013 чт 18:30
Жилина
3 : 3
Торпедо
11.07.2013 11 июля 2013 чт 18:30
Жилина
3
Торпедо
3
04.07.2013 04 июля 2013 чт 20:00
Торпедо
0 : 3
Жилина
04.07.2013 04 июля 2013 чт 20:00
Торпедо
0
Жилина
3