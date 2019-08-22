Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Лионель Месси
Луис Суарес
Джордан Хендерсон
Криштиану Роналду
Александр Кокорин
Месут Озил
Златан Ибрагимович
Алексей Миранчук
Марко Ройс
Неймар Да Силва
Джеймс Мэддисон
Россия
Нидерланды
Китай
Франция
Англия
Ирландия
Кения
США
Косово
Белоруссия
Португалия
Спартак
Рома
Фиорентина
Марсель
Барселона
Эйбар
Ливерпуль
Локомотив
Уфа
Ювентус
Лидс
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Торино
Турин
Де Сильвестри 61
Белотти 89
2:3
прошлый матч 1 : 2
Матч завершен
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Бремер 43
Жота 59
Хименес 72
Лига Европы, 4 раунд
Лига Европы,
4 раунд
22 авг. 2019, 22:00 МСК
22.08.2019, 22:00 МСК
четверг
Составы
Торино
мин
29
Де Сильвестри
Лоренцо Де Сильвестри
61'
61'
90
15
Ансальди
Кристиан Ансальди
90
33
Н'Кулу
Николя Н'Кулу
90
11
Дзадза
Симоне Дзадза
90
39
Сиригу
Сальваторе Сиригу
90
8
Базелли
Даниэле Базелли
90
23
Мейте
Суалихо Мейте
90
5
Иццо
Армандо Иццо
90
9
Белотти
Андреа Белотти
89'
89'
90
21
Беренгер
Алекс Беренгер
90
36
Бремер
Бремер
43'
43'
90
Запасные
25
Розати
Антонио Розати
30
Джиджи
Коффи Джиджи
34
Эйна
Ола Эйна
14
Бонифази
Кевин Бонифази
88
Ринкон
Томас Ринкон
7
Лукич
Саша Лукич
22
Миллико
Винченцо Миллико
Вулверхэмптон
мин
11
Патрисиу
Руй Патрисиу
90
28
Моутинью
Жоао Моутинью
90
15
Боли
Вилли Боли
90
16
Коди
Конор Коди
90
9
Хименес
Рауль Хименес
72'
72'
90
32
Дендокер
Леандер Дендокер
90
37
Траоре
Адама Траоре
90
4
Вальехо
Хесус Вальехо
90
27
Сайсс
Ромен Сайсс
90
18
Жота
Диогу Жота
59'
59'
90
29
Винагре
Рубен Винагре
90
Запасные
21
Радди
Джон Радди
5
Беннетт
Райан Беннетт
19
Кастро
Хонни Кастро
8
Рубен Невеш
Рубен Невеш
17
Гиббз-Уайт
Морган Гиббз-Уайт
10
Кутроне
Патрик Кутроне
7
Нету
Педру Нету