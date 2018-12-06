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Кубок Италии
Торино VS Зюйдтироль
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Торино - Зюйдтироль: 06 декабря 2018 смотреть онлайн
Матч завершен
Торино
Турин
2:0
Торино - Зюйдтироль: 06 декабря 2018 смотреть онлайн
Матч завершен
Зюйдтироль
Брессаноне
Кубок Италии, 1/16 финала
Кубок Италии,
1/16 финала
Италия
6 дек. 2018, 22:45 МСК
6.12.2018, 22:45 МСК
четверг
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Торино
мин
39
Сиригу
Сальваторе Сиригу
33
Н'Кулу
Николя Н'Кулу
5
Иццо
Армандо Иццо
36
Бремер
Бремер
29
Де Сильвестри
Лоренцо Де Сильвестри
15
Ансальди
Кристиан Ансальди
88
Ринкон
Томас Ринкон
8
Базелли
Даниэле Базелли
7
Лукич
Саша Лукич
11
Дзадза
Симоне Дзадза
9
Белотти
Андреа Белотти
Запасные
25
Розати
Антонио Розати
-
18
Уйкани
Самир Уйкани
-
30
Джиджи
Коффи Джиджи
-
34
Эйна
Ола Эйна
-
4
Лянко
Лянко
-
17
Синго
Уилфрид Синго
-
24
Верди
Симоне Верди
-
23
Мейте
Суалихо Мейте
-
21
Беренгер
Алекс Беренгер
-
80
Адопо
Мишель Адопо
-
20
Эдера
Симоне Эдера
-
События
Матч окончен 2:0
Прошлые матчи
06.12.2018
06 дек. 2018
чт
22:45
Торино
2 : 0
Зюйдтироль
06.12.2018
06 дек. 2018
чт
22:45
Торино
2
Зюйдтироль
0
Новости
Капитан «Торино» упал у штрафной и сам признался судье, что нарушения нет. Хотя горел 0:3 👏
#Андреа Белотти
06 февраля, 19:10
Все трансферы последнего дня. «Ливерпуль» получил двух защитников, Хедира перешел в «Герту», в «Аталанте» – новый украинец
#Сами Хедира
02 февраля, 02:35
Русский комментатор спас унылый матч Италии – рассказывая рецепты пельменей и доширака. Он сам объясняет «Голу», как это придумал
#Владислав Прусов
18 января, 23:10
Кайседо показал идеального запасного: за неделю трижды вышел на замену и трижды забил
#Фелипе Кайседо
08 ноября 2020, 17:34
Видели, что футболисты Серии А выходят с красными полосками на щеках? Так они борются против женского насилия
#Серия А
24 ноября 2019, 01:13
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Новости матча
«Торино» уволил Марко Джампаоло. Он проработал 164 дня
18 января, 22:58
«У меня уже 10 лет миастения, в третий раз происходит такое сильное обострение». Гаттузо рассказал о болезни
24 декабря 2020, 13:11
Роналду стал первым игроком «Ювентуса» за 60 лет, который забил за сезон Серии А 25 голов
04 июля 2020, 21:34
Буффон – новый рекордсмен по числу матчей в Серии А
04 июля 2020, 18:10
Игрок «Торино» заразился коронавирусом, клуб не называет имя
06 мая 2020, 22:47
«Аталанта» – мощь: в последний раз не забивала в ноябре, в 7 зимних матчах настреляла 23 гола
26 января 2020, 10:07