Торино - Зюйдтироль: 06 декабря 2018 смотреть онлайн

Матч завершен
Торино
Турин
2:0

Торино - Зюйдтироль: 06 декабря 2018 смотреть онлайн

Матч завершен
Зюйдтироль
Брессаноне
Кубок Италии, 1/16 финала

Кубок Италии,

1/16 финала

Италия
6 дек. 2018, 22:45 МСК
6.12.2018, 22:45 МСК
четверг
Составы
События
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Предварительный состав

Торино
мин
39
Сиригу
Сальваторе Сиригу
33
Н'Кулу
Николя Н'Кулу
5
Иццо
Армандо Иццо
36
Бремер
Бремер
29
Де Сильвестри
Лоренцо Де Сильвестри
15
Ансальди
Кристиан Ансальди
88
Ринкон
Томас Ринкон
8
Базелли
Даниэле Базелли
7
Лукич
Саша Лукич
11
Дзадза
Симоне Дзадза
9
Белотти
Андреа Белотти
Запасные
25
Розати
Антонио Розати
-
18
Уйкани
Самир Уйкани
-
30
Джиджи
Коффи Джиджи
-
34
Эйна
Ола Эйна
-
4
Лянко
Лянко
-
17
Синго
Уилфрид Синго
-
24
Верди
Симоне Верди
-
23
Мейте
Суалихо Мейте
-
21
Беренгер
Алекс Беренгер
-
80
Адопо
Мишель Адопо
-
20
Эдера
Симоне Эдера
-

События

Матч окончен 2:0

Прошлые матчи

06.12.2018 06 дек. 2018 чт 22:45
Торино
2 : 0
Зюйдтироль
06.12.2018 06 дек. 2018 чт 22:45
Торино
2
Зюйдтироль
0

Новости

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26 января 2020, 10:07