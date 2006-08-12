Матч завершен
Томь
Томск
2:2
Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
РПЛ, 15 тур

РПЛ,

15 тур

Россия
11 авг. 2006, 23:00 МСК
11.08.2006, 23:00 МСК
пятница
Составы