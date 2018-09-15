Томь - Тюмень: 15 сентября 2018 смотреть онлайн

Матч завершен
Томь
Томск
1:0

Томь - Тюмень: 15 сентября 2018 смотреть онлайн

Матч завершен
Тюмень
Тюмень
ФНЛ, 11 тур

ФНЛ,

11 тур

Россия
15 сент. 2018, 14:00 МСК
15.09.2018, 14:00 МСК
суббота
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Предварительный состав

Томь
мин
21
Евсеев
Павел Евсеев
14
Конюхов
Евгений Конюхов
10
Симонян
Артем Симонян
72
Синяк
Антон Синяк
8
Андреев
Иван Андреев
-
Косарев
Кирилл Косарев
7
Эннин
Ричи Эннин
29
Денисов
Виталий Денисов
58
Зуев
Илья Зуев
86
Кривцов
Никита Кривцов
9
Файзуллин
Дэнис Файзуллин
69
Давыдов
Денис Давыдов
Запасные
35
Арапов
Дмитрий Арапов
-
23
Пенчиков
Даниил Пенчиков
-
52
Мильдзихов
Давид Мильдзихов
-
13
Леонов
Олег Леонов
-
6
Сакович
Александр Сакович
-
11
Цикаридзе
Тенгиз Цикаридзе
-
20
Дмитриев
Максим Дмитриев
-

События

Матч окончен 1:0

Прошлые матчи

30.03.2019 30 марта 2019 сб 12:00
Тюмень
1 : 2
Томь
30.03.2019 30 марта 2019 сб 12:00
Тюмень
1
Томь
2
15.09.2018 15 сент. 2018 сб 14:00
Томь
1 : 0
Тюмень
15.09.2018 15 сент. 2018 сб 14:00
Томь
1
Тюмень
0
17.03.2018 17 марта 2018 сб 14:00
Тюмень
1 : 1
Томь
17.03.2018 17 марта 2018 сб 14:00
Тюмень
1
Томь
1
27.08.2017 27 авг. 2017 вс 15:00
Томь
0 : 0
Тюмень
27.08.2017 27 авг. 2017 вс 15:00
Томь
0
Тюмень
0
07.04.2016 07 апр. 2016 чт 15:00
Тюмень
1 : 1
Томь
07.04.2016 07 апр. 2016 чт 15:00
Тюмень
1
Томь
1
20.09.2015 20 сент. 2015 вс 13:00
Томь
1 : 1
Тюмень
20.09.2015 20 сент. 2015 вс 13:00
Томь
1
Тюмень
1
05.04.2015 05 апр. 2015 вс 11:00
Томь
1 : 0
Тюмень
05.04.2015 05 апр. 2015 вс 11:00
Томь
1
Тюмень
0
13.09.2014 13 сент. 2014 сб 11:00
Тюмень
1 : 2
Томь
13.09.2014 13 сент. 2014 сб 11:00
Тюмень
1
Томь
2
13.03.2014 13 марта 2014 чт 14:30
Томь
2 : 1
Тюмень
13.03.2014 13 марта 2014 чт 14:30
Томь
2
Тюмень
1

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