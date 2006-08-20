Матч завершен
Томь
Томск
0:0
Матч завершен
Торпедо
Москва
РПЛ, 16 тур

РПЛ,

16 тур

Россия
19 авг. 2006, 23:00 МСК
19.08.2006, 23:00 МСК
суббота
Составы