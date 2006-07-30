Матч завершен
Томь
Томск
4:0
Матч завершен
Рубин
Казань
РПЛ, 13 тур

РПЛ,

13 тур

Россия
29 июля 2006, 23:00 МСК
29.07.2006, 23:00 МСК
суббота
Составы