Томь - Мордовия: 24 марта 2019 смотреть онлайн

Матч завершен
Томь
Томск
1:0

Томь - Мордовия: 24 марта 2019 смотреть онлайн

Матч завершен
Мордовия
Саранск
ФНЛ, 28 тур

ФНЛ,

28 тур

Россия
24 марта 2019, 11:00 МСК
24.03.2019, 11:00 МСК
воскресенье
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Прошлые матчи
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Предварительный состав

Томь
мин
21
Евсеев
Павел Евсеев
14
Конюхов
Евгений Конюхов
10
Симонян
Артем Симонян
72
Синяк
Антон Синяк
8
Андреев
Иван Андреев
-
Косарев
Кирилл Косарев
7
Эннин
Ричи Эннин
29
Денисов
Виталий Денисов
58
Зуев
Илья Зуев
86
Кривцов
Никита Кривцов
9
Файзуллин
Дэнис Файзуллин
69
Давыдов
Денис Давыдов
Запасные
35
Арапов
Дмитрий Арапов
-
23
Пенчиков
Даниил Пенчиков
-
52
Мильдзихов
Давид Мильдзихов
-
13
Леонов
Олег Леонов
-
6
Сакович
Александр Сакович
-
11
Цикаридзе
Тенгиз Цикаридзе
-
20
Дмитриев
Максим Дмитриев
-

События

Матч окончен 1:0

Прошлые матчи

23.10.2019 23 окт. 2019 ср 14:30
Томь
2 : 0
Мордовия
23.10.2019 23 окт. 2019 ср 14:30
Томь
2
Мордовия
0
24.03.2019 24 марта 2019 вс 11:00
Томь
1 : 0
Мордовия
24.03.2019 24 марта 2019 вс 11:00
Томь
1
Мордовия
0
08.09.2018 08 сент. 2018 сб 17:00
Мордовия
0 : 1
Томь
08.09.2018 08 сент. 2018 сб 17:00
Мордовия
0
Томь
1

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