Матч завершен
Томь
Томск
2:1
Матч завершен
Луч
Владивосток
РПЛ, 9 тур

РПЛ,

9 тур

Россия
12 мая 2006, 23:00 МСК
12.05.2006, 23:00 МСК
пятница
Составы