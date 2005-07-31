Матч завершен
Томь
Томск
4:2
Матч завершен
Крылья Советов
Самара
РПЛ, 18 тур

РПЛ,

18 тур

Россия
31 июля 2005, 15:00 МСК
31.07.2005, 15:00 МСК
воскресенье
Юрий Баскаков
Юрий Баскаков
Главный Судья
Составы