Матч завершен
Томь
Томск
0:1
Матч завершен
ЦСКА
Москва
РПЛ, 19 тур

РПЛ,

19 тур

Россия
16 сент. 2006, 23:00 МСК
16.09.2006, 23:00 МСК
суббота
Составы