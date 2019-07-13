Томь - Армавир: 13 июля 2019 смотреть онлайн

Матч завершен
Томь
Томск
2:0

Томь - Армавир: 13 июля 2019 смотреть онлайн

Матч завершен
Армавир
Армавир
ФНЛ, 2 тур

ФНЛ,

2 тур

Россия
13 июля 2019, 15:00 МСК
13.07.2019, 15:00 МСК
суббота
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Матч окончен 2:0

Прошлые матчи

27.10.2019 27 окт. 2019 вс 17:00
Армавир
1 : 1
Томь
27.10.2019 27 окт. 2019 вс 17:00
Армавир
1
Томь
1
13.07.2019 13 июля 2019 сб 15:00
Томь
2 : 0
Армавир
13.07.2019 13 июля 2019 сб 15:00
Томь
2
Армавир
0
03.03.2019 03 марта 2019 вс 17:00
Армавир
0 : 0
Томь
03.03.2019 03 марта 2019 вс 17:00
Армавир
0
Томь
0
18.08.2018 18 авг. 2018 сб 15:00
Томь
3 : 0
Армавир
18.08.2018 18 авг. 2018 сб 15:00
Томь
3
Армавир
0
12.03.2016 12 марта 2016 сб 17:00
Армавир
1 : 1
Томь
12.03.2016 12 марта 2016 сб 17:00
Армавир
1
Томь
1
17.08.2015 17 авг. 2015 пн 16:00
Томь
4 : 0
Армавир
17.08.2015 17 авг. 2015 пн 16:00
Томь
4
Армавир
0

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