Томь - Армавир: 18 августа 2018 смотреть онлайн

Матч завершен
Томь
Томск
3:0

Томь - Армавир: 18 августа 2018 смотреть онлайн

Матч завершен
Армавир
Армавир
ФНЛ, 7 тур

ФНЛ,

7 тур

Россия
18 авг. 2018, 15:00 МСК
18.08.2018, 15:00 МСК
суббота
Евгений Кукуляк
Евгений Кукуляк
Главный Судья
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Прогнозы

Предварительный состав

Томь
мин
21
Евсеев
Павел Евсеев
14
Конюхов
Евгений Конюхов
10
Симонян
Артем Симонян
72
Синяк
Антон Синяк
8
Андреев
Иван Андреев
-
Косарев
Кирилл Косарев
7
Эннин
Ричи Эннин
29
Денисов
Виталий Денисов
58
Зуев
Илья Зуев
86
Кривцов
Никита Кривцов
9
Файзуллин
Дэнис Файзуллин
69
Давыдов
Денис Давыдов
Запасные
35
Арапов
Дмитрий Арапов
-
23
Пенчиков
Даниил Пенчиков
-
52
Мильдзихов
Давид Мильдзихов
-
13
Леонов
Олег Леонов
-
6
Сакович
Александр Сакович
-
11
Цикаридзе
Тенгиз Цикаридзе
-
20
Дмитриев
Максим Дмитриев
-

События

Матч окончен 3:0

Прошлые матчи

27.10.2019 27 окт. 2019 вс 17:00
Армавир
1 : 1
Томь
27.10.2019 27 окт. 2019 вс 17:00
Армавир
1
Томь
1
13.07.2019 13 июля 2019 сб 15:00
Томь
2 : 0
Армавир
13.07.2019 13 июля 2019 сб 15:00
Томь
2
Армавир
0
03.03.2019 03 марта 2019 вс 17:00
Армавир
0 : 0
Томь
03.03.2019 03 марта 2019 вс 17:00
Армавир
0
Томь
0
18.08.2018 18 авг. 2018 сб 15:00
Томь
3 : 0
Армавир
18.08.2018 18 авг. 2018 сб 15:00
Томь
3
Армавир
0
12.03.2016 12 марта 2016 сб 17:00
Армавир
1 : 1
Томь
12.03.2016 12 марта 2016 сб 17:00
Армавир
1
Томь
1
17.08.2015 17 авг. 2015 пн 16:00
Томь
4 : 0
Армавир
17.08.2015 17 авг. 2015 пн 16:00
Томь
4
Армавир
0

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