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Томь VS Армавир
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Томь - Армавир: 18 августа 2018 смотреть онлайн
Матч завершен
Томь
Томск
3:0
Томь - Армавир: 18 августа 2018 смотреть онлайн
Матч завершен
Армавир
Армавир
ФНЛ, 7 тур
ФНЛ,
7 тур
Россия
18 авг. 2018, 15:00 МСК
18.08.2018, 15:00 МСК
суббота
Евгений Кукуляк
Евгений Кукуляк
Главный Судья
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Томь
мин
21
Евсеев
Павел Евсеев
14
Конюхов
Евгений Конюхов
10
Симонян
Артем Симонян
72
Синяк
Антон Синяк
8
Андреев
Иван Андреев
-
Косарев
Кирилл Косарев
7
Эннин
Ричи Эннин
29
Денисов
Виталий Денисов
58
Зуев
Илья Зуев
86
Кривцов
Никита Кривцов
9
Файзуллин
Дэнис Файзуллин
69
Давыдов
Денис Давыдов
Запасные
35
Арапов
Дмитрий Арапов
-
23
Пенчиков
Даниил Пенчиков
-
52
Мильдзихов
Давид Мильдзихов
-
13
Леонов
Олег Леонов
-
6
Сакович
Александр Сакович
-
11
Цикаридзе
Тенгиз Цикаридзе
-
20
Дмитриев
Максим Дмитриев
-
События
Матч окончен 3:0
Прошлые матчи
27.10.2019
27 окт. 2019
вс
17:00
Армавир
1 : 1
Томь
27.10.2019
27 окт. 2019
вс
17:00
Армавир
1
Томь
1
13.07.2019
13 июля 2019
сб
15:00
Томь
2 : 0
Армавир
13.07.2019
13 июля 2019
сб
15:00
Томь
2
Армавир
0
03.03.2019
03 марта 2019
вс
17:00
Армавир
0 : 0
Томь
03.03.2019
03 марта 2019
вс
17:00
Армавир
0
Томь
0
18.08.2018
18 авг. 2018
сб
15:00
Томь
3 : 0
Армавир
18.08.2018
18 авг. 2018
сб
15:00
Томь
3
Армавир
0
12.03.2016
12 марта 2016
сб
17:00
Армавир
1 : 1
Томь
12.03.2016
12 марта 2016
сб
17:00
Армавир
1
Томь
1
17.08.2015
17 авг. 2015
пн
16:00
Томь
4 : 0
Армавир
17.08.2015
17 авг. 2015
пн
16:00
Томь
4
Армавир
0
Новости
Признанный договорняк в русском футболе. Директор «Чайки» подкупил судью – оба пожизненно забанены
#Чайка
11 декабря 2020, 21:14
Знакомьтесь: украинец Владис-Эммерсон Иллой-Айет. Выступает за Конго (папа – хирург оттуда), играл в Гонконге в +47˚ и попробовал русскую ФНЛ
1
#Владис-Эммерсон Иллой-Айет
01 июня 2020, 16:40
1
Сейчас за три минуты покажем, зачем смотреть последний тур ФНЛ
#ФНЛ
24 мая 2019, 18:22
#
Новости матча
«Армавир» снялся с ФНЛ
15 апреля 2020, 11:11
Матч «Балтики» и «Армавира» в ФНЛ пройдет без зрителей. В Калининграде – третий случай заражения коронавирусом
13 марта 2020, 13:13