Матч завершен
Томь
Томск
1:3
Матч завершен
Амкар
Пермь
РПЛ, 21 тур

РПЛ,

21 тур

Россия
29 сент. 2006, 23:00 МСК
29.09.2006, 23:00 МСК
пятница
Составы