Матч завершен
Теруэль
Теруэль
103
2:3
Матч завершен
Райо Вальекано
Мадрид
38
Антонин 94
119
Кубок Испании, 1/64 финала

Кубок Испании,

1/64 финала

Испания
17 дек. 2020, 21:00 МСК
17.12.2020, 21:00 МСК
четверг
События
Составы
Теруэль
мин
-
J. Hualde
J. Hualde
103'
103'
125
Райо Вальекано
мин
-
Yacine Qasmi
Yacine Qasmi
125
-
Антонин
Антонин
94'
94'
125
-
I. Martos
I. Martos
38'
38'
125
-
O. Valentin
O. Valentin
119'
119'
125