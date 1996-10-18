Текстильщик - Жемчужина: 20 апреля 1993 смотреть онлайн

Матч завершен
Текстильщик
Камышин
3:1

Текстильщик - Жемчужина: 20 апреля 1993 смотреть онлайн

Матч завершен
Жемчужина
Сочи
РПЛ, 8 тур

РПЛ,

8 тур

Россия
20 апр. 1993, 23:00 МСК
20.04.1993, 23:00 МСК
вторник
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Матч окончен 3:1
Конец первого тайма (0:0)
Начало матча

Прошлые матчи

18.10.1996 18 окт. 1996 пт 23:00
Жемчужина
1 : 1
Текстильщик
18.10.1996 18 окт. 1996 пт 23:00
Жемчужина
1
Текстильщик
1
05.07.1996 05 июля 1996 пт 23:00
Текстильщик
0 : 1
Жемчужина
05.07.1996 05 июля 1996 пт 23:00
Текстильщик
0
Жемчужина
1
08.08.1995 08 авг. 1995 вт 23:00
Текстильщик
2 : 1
Жемчужина
08.08.1995 08 авг. 1995 вт 23:00
Текстильщик
2
Жемчужина
1
27.06.1995 27 июня 1995 вт 23:00
Жемчужина
0 : 2
Текстильщик
27.06.1995 27 июня 1995 вт 23:00
Жемчужина
0
Текстильщик
2
02.10.1994 02 окт. 1994 вс -:-
Жемчужина
5 : 3
Текстильщик
02.10.1994 02 окт. 1994 вс -:-
Жемчужина
5
Текстильщик
3
08.04.1994 08 апр. 1994 пт 23:00
Текстильщик
2 : 1
Жемчужина
08.04.1994 08 апр. 1994 пт 23:00
Текстильщик
2
Жемчужина
1
06.08.1993 06 авг. 1993 пт 23:00
Жемчужина
3 : 1
Текстильщик
06.08.1993 06 авг. 1993 пт 23:00
Жемчужина
3
Текстильщик
1
20.04.1993 20 апр. 1993 вт 23:00
Текстильщик
3 : 1
Жемчужина
20.04.1993 20 апр. 1993 вт 23:00
Текстильщик
3
Жемчужина
1