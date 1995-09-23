Текстильщик - Тюмень: 22 сентября 1995 смотреть онлайн

Матч завершен
Текстильщик
Камышин
3:1

Текстильщик - Тюмень: 22 сентября 1995 смотреть онлайн

Матч завершен
Тюмень
Тюмень
РПЛ, 26 тур

РПЛ,

26 тур

Россия
22 сент. 1995, 23:00 МСК
22.09.1995, 23:00 МСК
пятница
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События

Матч окончен 3:1
Конец первого тайма (0:0)
Начало матча

Прошлые матчи

22.09.1995 22 сент. 1995 пт 23:00
Текстильщик
3 : 1
Тюмень
22.09.1995 22 сент. 1995 пт 23:00
Текстильщик
3
Тюмень
1
19.05.1995 19 мая 1995 пт 23:00
Тюмень
0 : 3
Текстильщик
19.05.1995 19 мая 1995 пт 23:00
Тюмень
0
Текстильщик
3
13.08.1994 13 авг. 1994 сб 23:00
Тюмень
3 : 1
Текстильщик
13.08.1994 13 авг. 1994 сб 23:00
Тюмень
3
Текстильщик
1
17.05.1994 17 мая 1994 вт 23:00
Текстильщик
2 : 0
Тюмень
17.05.1994 17 мая 1994 вт 23:00
Текстильщик
2
Тюмень
0
08.08.1992 08 авг. 1992 сб 23:00
Тюмень
0 : 2
Текстильщик
08.08.1992 08 авг. 1992 сб 23:00
Тюмень
0
Текстильщик
2
28.03.1992 28 марта 1992 сб 23:00
Текстильщик
1 : 0
Тюмень
28.03.1992 28 марта 1992 сб 23:00
Текстильщик
1
Тюмень
0

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