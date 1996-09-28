Матч завершен
Текстильщик
Камышин
1:1
Матч завершен
Торпедо
Москва
РПЛ, 29 тур

РПЛ,

29 тур

Россия
27 сент. 1996, 23:00 МСК
27.09.1996, 23:00 МСК
пятница
Составы