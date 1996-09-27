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Текстильщик VS Торпедо
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Текстильщик - Торпедо: 02 сентября 1992 смотреть онлайн
Матч завершен
Текстильщик
Камышин
3:0
Текстильщик - Торпедо: 02 сентября 1992 смотреть онлайн
Матч завершен
Торпедо
Москва
РПЛ, 2 тур
РПЛ,
2 тур
Россия
2 сент. 1992, 23:00 МСК
2.09.1992, 23:00 МСК
среда
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Торпедо
мин
16
Шоркин
Максим Шоркин
17
Дворецков
Филипп Дворецков
49
Прошкин
Егор Прошкин
51
Ботнарь
Виталий Ботнарь
99
Евдокимов
Андрей Евдокимов
44
Самсонов
Артем Самсонов
28
Магаль
Руслан Магаль
52
Нетфуллин
Равиль Нетфуллин
7
Рязанцев
Александр Рязанцев
10
Лебеденко
Игорь Лебеденко
90
Калмыков
Амур Калмыков
Запасные
39
Довбня
Александр Довбня
-
25
Каплиенко
Александр Каплиенко
-
2
Редькович
Дмитрий Редькович
-
24
Лях
Андрей Лях
-
11
Кертанов
Константин Кертанов
-
9
Адаев
Владислав Адаев
-
72
Гордюшенко
Астемир Гордюшенко
-
71
Баланюк
Денис Баланюк
-
31
Козлов
Данила Козлов
-
18
Скофлек
Жига Скофлек
-
81
Корж
Константин Корж
-
21
Кравчук
Андрей Кравчук
-
События
Матч окончен 3:0
Конец первого тайма (0:0)
Начало матча
Прошлые матчи
27.09.1996
27 сент. 1996
пт
23:00
Текстильщик
1 : 1
Торпедо
27.09.1996
27 сент. 1996
пт
23:00
Текстильщик
1
Торпедо
1
14.05.1996
14 мая 1996
вт
23:00
Торпедо
2 : 1
Текстильщик
14.05.1996
14 мая 1996
вт
23:00
Торпедо
2
Текстильщик
1
14.10.1995
14 окт. 1995
сб
-:-
Торпедо
0 : 0
Текстильщик
14.10.1995
14 окт. 1995
сб
-:-
Торпедо
0
Текстильщик
0
28.04.1995
28 апр. 1995
пт
23:00
Текстильщик
1 : 1
Торпедо
28.04.1995
28 апр. 1995
пт
23:00
Текстильщик
1
Торпедо
1
09.08.1994
09 авг. 1994
вт
23:00
Текстильщик
1 : 0
Торпедо
09.08.1994
09 авг. 1994
вт
23:00
Текстильщик
1
Торпедо
0
01.05.1994
01 мая 1994
вс
23:00
Торпедо
1 : 2
Текстильщик
01.05.1994
01 мая 1994
вс
23:00
Торпедо
1
Текстильщик
2
15.10.1993
15 окт. 1993
пт
-:-
Торпедо
0 : 2
Текстильщик
15.10.1993
15 окт. 1993
пт
-:-
Торпедо
0
Текстильщик
2
16.06.1993
16 июня 1993
ср
23:00
Текстильщик
0 : 0
Торпедо
16.06.1993
16 июня 1993
ср
23:00
Текстильщик
0
Торпедо
0
03.10.1992
03 окт. 1992
сб
-:-
Торпедо
1 : 0
Текстильщик
03.10.1992
03 окт. 1992
сб
-:-
Торпедо
1
Текстильщик
0
02.09.1992
02 сент. 1992
ср
23:00
Текстильщик
3 : 0
Торпедо
02.09.1992
02 сент. 1992
ср
23:00
Текстильщик
3
Торпедо
0