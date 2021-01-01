Текстильщик - Шинник: 25 октября 1992 смотреть онлайн

Матч завершен
Текстильщик
Камышин
3:1

Текстильщик - Шинник: 25 октября 1992 смотреть онлайн

Матч завершен
Шинник
Ярославль
РПЛ, 10 тур

РПЛ,

10 тур

Россия
25 окт. 1992, -:- МСК
25.10.1992, -:- МСК
воскресенье
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Предварительный состав

Шинник
мин
21
Голуб
Никита Голуб
2
Щербаков
Константин Щербаков
17
Покидышев
Николай Покидышев
15
Самойлов
Дмитрий Самойлов
57
Зириков
Николай Зириков
4
Стешин
Евгений Стешин
29
Игнатович
Павел Игнатович
5
Зинков
Вячеслав Зинков
19
Самсонов
Артем Самсонов
27
Щадин
Артем Щадин
9
Низамутдинов
Эльдар Низамутдинов
Запасные
16
Яшин
Дмитрий Яшин
-
3
Стрелов
Евгений Стрелов
-
45
Бетюжнов
Антон Бетюжнов
-
89
Дорофеев
Никита Дорофеев
-
72
Масленников
Игорь Масленников
-
44
Тананеев
Дмитрий Тананеев
-
24
Азявин
Илья Азявин
-
90
Игнатенко
Владислав Игнатенко
-
70
Носов
Александр Носов
-
77
Гонгапшев
Альбек Гонгапшев
-

События

Матч окончен 3:1
Конец первого тайма (0:0)
Начало матча

Прошлые матчи

25.10.1992 25 окт. 1992 вс -:-
Текстильщик
3 : 1
Шинник
25.10.1992 25 окт. 1992 вс -:-
Текстильщик
3
Шинник
1
08.09.1992 08 сент. 1992 вт 23:00
Шинник
2 : 0
Текстильщик
08.09.1992 08 сент. 1992 вт 23:00
Шинник
2
Текстильщик
0