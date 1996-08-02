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Текстильщик VS Ротор
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Текстильщик - Ротор: 28 июня 1993 смотреть онлайн
Матч завершен
Текстильщик
Камышин
3:1
Текстильщик - Ротор: 28 июня 1993 смотреть онлайн
Матч завершен
Ротор
Волгоград
РПЛ, 18 тур
РПЛ,
18 тур
Россия
28 июня 1993, 23:00 МСК
28.06.1993, 23:00 МСК
понедельник
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Ротор
мин
93
Чондрич
Йосип Чондрич
70
Шомко
Дмитрий Шомко
4
Кожемякин
Олег Кожемякин
27
Гогуа
Седрик Гогуа
13
Макаров
Сергей Макаров
14
Маевский
Иван Маевский
20
Жигулев
Илья Жигулев
77
Давиташвили
Зурико Давиташвили
72
Муллин
Камиль Муллин
23
Понсе
Андрес Понсе
96
Жуниор
Фламарион Жуниор
Запасные
22
Обухов
Игорь Обухов
-
34
Репин
Никита Репин
-
28
Байрыев
Азат Байрыев
-
33
Кверквелия
Соломон Кверквелия
-
25
Степанов
Данил Степанов
-
8
Алейник
Олег Алейник
-
17
Песегов
Евгений Песегов
-
11
Серченков
Сергей Серченков
-
99
Медведь
Владимир Медведь
-
7
Кипиани
Николай Кипиани
-
События
Матч окончен 3:1
Конец первого тайма (0:0)
Начало матча
Прошлые матчи
02.08.1996
02 авг. 1996
пт
23:00
Текстильщик
1 : 4
Ротор
02.08.1996
02 авг. 1996
пт
23:00
Текстильщик
1
Ротор
4
09.03.1996
09 марта 1996
сб
-:-
Ротор
0 : 0
Текстильщик
09.03.1996
09 марта 1996
сб
-:-
Ротор
0
Текстильщик
0
18.08.1995
18 авг. 1995
пт
23:00
Ротор
3 : 1
Текстильщик
18.08.1995
18 авг. 1995
пт
23:00
Ротор
3
Текстильщик
1
13.07.1995
13 июля 1995
чт
23:00
Текстильщик
1 : 0
Ротор
13.07.1995
13 июля 1995
чт
23:00
Текстильщик
1
Ротор
0
19.07.1994
19 июля 1994
вт
23:00
Ротор
3 : 1
Текстильщик
19.07.1994
19 июля 1994
вт
23:00
Ротор
3
Текстильщик
1
27.04.1994
27 апр. 1994
ср
23:00
Текстильщик
0 : 0
Ротор
27.04.1994
27 апр. 1994
ср
23:00
Текстильщик
0
Ротор
0
30.10.1993
30 окт. 1993
сб
-:-
Ротор
1 : 1
Текстильщик
30.10.1993
30 окт. 1993
сб
-:-
Ротор
1
Текстильщик
1
28.06.1993
28 июня 1993
пн
23:00
Текстильщик
3 : 1
Ротор
28.06.1993
28 июня 1993
пн
23:00
Текстильщик
3
Ротор
1
01.11.1992
01 нояб. 1992
вс
-:-
Ротор
2 : 1
Текстильщик
01.11.1992
01 нояб. 1992
вс
-:-
Ротор
2
Текстильщик
1
27.09.1992
27 сент. 1992
вс
-:-
Текстильщик
1 : 0
Ротор
27.09.1992
27 сент. 1992
вс
-:-
Текстильщик
1
Ротор
0
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ЦСКА и «Зенит» задержали начало матча, потому что ждали 10 допминут в игре «Ростова». Это просьба «Матч ТВ»
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#РПЛ
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🥒 Ох, мы отвыкли, но наши поля – снова огороды
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М-м, в ФНЛ опять скандал. Клубы с 2-5 места выясняют, кому справедливо выйти в РПЛ
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Новости матча
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Три гола за матч с «Тамбовом» – лучший результат «Ротора» в сезоне-2020/21
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