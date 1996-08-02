Текстильщик - Ротор: 27 сентября 1992 смотреть онлайн

Матч завершен
Текстильщик
Камышин
1:0

Текстильщик - Ротор: 27 сентября 1992 смотреть онлайн

Матч завершен
Ротор
Волгоград
РПЛ, 6 тур

РПЛ,

6 тур

Россия
27 сент. 1992, -:- МСК
27.09.1992, -:- МСК
воскресенье
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Предварительный состав

Ротор
мин
93
Чондрич
Йосип Чондрич
70
Шомко
Дмитрий Шомко
4
Кожемякин
Олег Кожемякин
27
Гогуа
Седрик Гогуа
13
Макаров
Сергей Макаров
14
Маевский
Иван Маевский
20
Жигулев
Илья Жигулев
77
Давиташвили
Зурико Давиташвили
72
Муллин
Камиль Муллин
23
Понсе
Андрес Понсе
96
Жуниор
Фламарион Жуниор
Запасные
22
Обухов
Игорь Обухов
-
34
Репин
Никита Репин
-
28
Байрыев
Азат Байрыев
-
33
Кверквелия
Соломон Кверквелия
-
25
Степанов
Данил Степанов
-
8
Алейник
Олег Алейник
-
17
Песегов
Евгений Песегов
-
11
Серченков
Сергей Серченков
-
99
Медведь
Владимир Медведь
-
7
Кипиани
Николай Кипиани
-

События

Матч окончен 1:0
Конец первого тайма (0:0)
Начало матча

Прошлые матчи

02.08.1996 02 авг. 1996 пт 23:00
Текстильщик
1 : 4
Ротор
02.08.1996 02 авг. 1996 пт 23:00
Текстильщик
1
Ротор
4
09.03.1996 09 марта 1996 сб -:-
Ротор
0 : 0
Текстильщик
09.03.1996 09 марта 1996 сб -:-
Ротор
0
Текстильщик
0
18.08.1995 18 авг. 1995 пт 23:00
Ротор
3 : 1
Текстильщик
18.08.1995 18 авг. 1995 пт 23:00
Ротор
3
Текстильщик
1
13.07.1995 13 июля 1995 чт 23:00
Текстильщик
1 : 0
Ротор
13.07.1995 13 июля 1995 чт 23:00
Текстильщик
1
Ротор
0
19.07.1994 19 июля 1994 вт 23:00
Ротор
3 : 1
Текстильщик
19.07.1994 19 июля 1994 вт 23:00
Ротор
3
Текстильщик
1
27.04.1994 27 апр. 1994 ср 23:00
Текстильщик
0 : 0
Ротор
27.04.1994 27 апр. 1994 ср 23:00
Текстильщик
0
Ротор
0
30.10.1993 30 окт. 1993 сб -:-
Ротор
1 : 1
Текстильщик
30.10.1993 30 окт. 1993 сб -:-
Ротор
1
Текстильщик
1
28.06.1993 28 июня 1993 пн 23:00
Текстильщик
3 : 1
Ротор
28.06.1993 28 июня 1993 пн 23:00
Текстильщик
3
Ротор
1
01.11.1992 01 нояб. 1992 вс -:-
Ротор
2 : 1
Текстильщик
01.11.1992 01 нояб. 1992 вс -:-
Ротор
2
Текстильщик
1
27.09.1992 27 сент. 1992 вс -:-
Текстильщик
1 : 0
Ротор
27.09.1992 27 сент. 1992 вс -:-
Текстильщик
1
Ротор
0

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