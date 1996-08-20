Текстильщик - Локомотив НН: 15 мая 1993 смотреть онлайн

Матч завершен
Текстильщик
Камышин
1:3

Текстильщик - Локомотив НН: 15 мая 1993 смотреть онлайн

Матч завершен
Локомотив НН
Нижний Новгород
РПЛ, 12 тур

РПЛ,

12 тур

Россия
15 мая 1993, 23:00 МСК
15.05.1993, 23:00 МСК
суббота
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События

Матч окончен 1:3
Конец первого тайма (0:0)
Начало матча

Прошлые матчи

20.08.1996 20 авг. 1996 вт 23:00
Локомотив НН
3 : 1
Текстильщик
20.08.1996 20 авг. 1996 вт 23:00
Локомотив НН
3
Текстильщик
1
12.04.1996 12 апр. 1996 пт 23:00
Текстильщик
2 : 1
Локомотив НН
12.04.1996 12 апр. 1996 пт 23:00
Текстильщик
2
Локомотив НН
1
21.07.1995 21 июля 1995 пт 23:00
Локомотив НН
4 : 1
Текстильщик
21.07.1995 21 июля 1995 пт 23:00
Локомотив НН
4
Текстильщик
1
23.05.1995 23 мая 1995 вт 23:00
Текстильщик
1 : 2
Локомотив НН
23.05.1995 23 мая 1995 вт 23:00
Текстильщик
1
Локомотив НН
2
26.08.1994 26 авг. 1994 пт 23:00
Текстильщик
1 : 0
Локомотив НН
26.08.1994 26 авг. 1994 пт 23:00
Текстильщик
1
Локомотив НН
0
13.05.1994 13 мая 1994 пт 23:00
Локомотив НН
0 : 0
Текстильщик
13.05.1994 13 мая 1994 пт 23:00
Локомотив НН
0
Текстильщик
0
18.09.1993 18 сент. 1993 сб 23:00
Локомотив НН
1 : 2
Текстильщик
18.09.1993 18 сент. 1993 сб 23:00
Локомотив НН
1
Текстильщик
2
15.05.1993 15 мая 1993 сб 23:00
Текстильщик
1 : 3
Локомотив НН
15.05.1993 15 мая 1993 сб 23:00
Текстильщик
1
Локомотив НН
3