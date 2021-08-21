Текстильщик - Спартак-2: 21 августа 2021 смотреть онлайн

Текстильщик
Иваново
-:-

Текстильщик - Спартак-2: 21 августа 2021 смотреть онлайн

Спартак-2
Москва
ФНЛ, 7 тур

ФНЛ,

7 тур

Россия
21 авг. 2021, -:- МСК
21.08.2021, -:- МСК
суббота
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Предварительный состав

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Текстильщик
мин
7
Горюшкин
Алексей Горюшкин
90
Хрипков
Андрей Хрипков
76
Агеев
Александр Агеев
1
Смирнов
Алексей Смирнов
20
Альшанский
Валерий Альшанский
23
Макушкин
Алексей Макушкин
70
Машуков
Хачим Машуков
71
Бачинский
Максим Бачинский
95
Губочкин
Алексей Губочкин
57
Мнацаканян
Альберт Мнацаканян
17
Фомин
Денис Фомин
Запасные
16
Киселев
Максим Киселев
-
55
Морозов
Юрий Морозов
-
88
Обивалин
Сергей Обивалин
-
22
Маричев
Евгений Маричев
-
15
Семашкин
Дмитрий Семашкин
-
5
Сметанкин
Александр Сметанкин
-
97
Каменщиков
Дмитрий Каменщиков
-
Главный тренер
Сергей Павлов
Спартак-2
мин
27
Акмурзин
Тимур Акмурзин
36
Воропаев
Артем Воропаев
35
Миронов
Леонид Миронов
63
Петрунин
Даниил Петрунин
32
Роша
Педро Роша
71
Мельников
Степан Мельников
97
Денисов
Даниил Денисов
74
Сунгатулин
Фаниль Сунгатулин
88
Ташаев
Александр Ташаев
84
Оганесян
Степан Оганесян
84
Оганесян
Степан Оганесян
Запасные
30
Шитов
Антон Шитов
-
61
Голосов
Илья Голосов
-
31
Шильцов
Константин Шильцов
-
32
Муминов
Ильяс Муминов
-
33
Голятов
Илья Голятов
-
Главный тренер
Евгений Бушманов

Прошлые матчи

28.03.2021 28 марта 2021 вс 15:00
Спартак-2
1 : 1
Текстильщик
28.03.2021 28 марта 2021 вс 15:00
Спартак-2
1
Текстильщик
1
04.10.2020 04 окт. 2020 вс 15:00
Текстильщик
0 : 2
Спартак-2
04.10.2020 04 окт. 2020 вс 15:00
Текстильщик
0
Спартак-2
2
09.03.2020 09 марта 2020 пн 17:00
Текстильщик
1 : 1
Спартак-2
09.03.2020 09 марта 2020 пн 17:00
Текстильщик
1
Спартак-2
1
14.08.2019 14 авг. 2019 ср 17:30
Спартак-2
1 : 2
Текстильщик
14.08.2019 14 авг. 2019 ср 17:30
Спартак-2
1
Текстильщик
2