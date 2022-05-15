Текстильщик - Нефтехимик: 15 мая 2022 смотреть онлайн

Текстильщик
Иваново
-:-

Текстильщик - Нефтехимик: 15 мая 2022 смотреть онлайн

Нефтехимик
Нижнекамск
ФНЛ, 37 тур

ФНЛ,

37 тур

Россия
15 мая 2022, -:- МСК
15.05.2022, -:- МСК
воскресенье
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы

Предварительный состав

Подробнее
Текстильщик
мин
7
Горюшкин
Алексей Горюшкин
90
Хрипков
Андрей Хрипков
76
Агеев
Александр Агеев
1
Смирнов
Алексей Смирнов
20
Альшанский
Валерий Альшанский
23
Макушкин
Алексей Макушкин
70
Машуков
Хачим Машуков
71
Бачинский
Максим Бачинский
95
Губочкин
Алексей Губочкин
57
Мнацаканян
Альберт Мнацаканян
17
Фомин
Денис Фомин
Запасные
16
Киселев
Максим Киселев
-
55
Морозов
Юрий Морозов
-
88
Обивалин
Сергей Обивалин
-
22
Маричев
Евгений Маричев
-
15
Семашкин
Дмитрий Семашкин
-
5
Сметанкин
Александр Сметанкин
-
97
Каменщиков
Дмитрий Каменщиков
-
Главный тренер
Сергей Павлов
Нефтехимик
мин
18
Исупов
Вячеслав Исупов
10
Уридия
Мераби Уридия
94
Первушин
Федор Первушин
5
Потапов
Лев Потапов
12
Ширяев
Максим Ширяев
89
Яковлев
Михаил Яковлев
37
Юшин
Александр Юшин
4
Семенов
Андрей Семенов
44
Калугин
Никита Калугин
95
Петров
Илья Петров
97
Котик
Артем Котик
Запасные
27
Голубев
Андрей Голубев
-
51
Агапов
Илья Агапов
-
29
Денисов
Роман Денисов
-
22
Лелюкаев
Алан Лелюкаев
-
22
Лелюкаев
Алан Лелюкаев
-
54
Калачев
Илья Калачев
-
17
Канаев
Михаил Канаев
-
2
Ситдиков
Марат Ситдиков
-
88
Артемчук
Максим Артемчук
-
Главный тренер
Кирилл Новиков

Прошлые матчи

20.03.2021 20 марта 2021 сб 15:00
Текстильщик
0 : 1
Нефтехимик
20.03.2021 20 марта 2021 сб 15:00
Текстильщик
0
Нефтехимик
1
23.09.2020 23 сент. 2020 ср 18:00
Нефтехимик
4 : 0
Текстильщик
23.09.2020 23 сент. 2020 ср 18:00
Нефтехимик
4
Текстильщик
0
17.11.2019 17 нояб. 2019 вс 13:00
Текстильщик
1 : 2
Нефтехимик
17.11.2019 17 нояб. 2019 вс 13:00
Текстильщик
1
Нефтехимик
2
03.08.2019 03 авг. 2019 сб 18:00
Нефтехимик
1 : 2
Текстильщик
03.08.2019 03 авг. 2019 сб 18:00
Нефтехимик
1
Текстильщик
2