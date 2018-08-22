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Кубок России
Текстильщик VS Химки
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Текстильщик - Химки: 22 августа 2018 смотреть онлайн
Матч завершен
Текстильщик
Иваново
2:3
Текстильщик - Химки: 22 августа 2018 смотреть онлайн
Матч завершен
Химки
Химки
Кубок России, 1/32 финала
Кубок России,
1/32 финала
Россия
22 авг. 2018, 18:30 МСК
22.08.2018, 18:30 МСК
среда
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Текстильщик
мин
7
Горюшкин
Алексей Горюшкин
90
Хрипков
Андрей Хрипков
1
Смирнов
Алексей Смирнов
23
Макушкин
Алексей Макушкин
70
Машуков
Хачим Машуков
95
Губочкин
Алексей Губочкин
-
Шленкин
Александр Шленкин
88
Обивалин
Сергей Обивалин
55
Морозов
Юрий Морозов
17
Фомин
Денис Фомин
87
Катрич
Анатолий Катрич
Запасные
16
Киселев
Максим Киселев
-
77
Романенко
Владимир Романенко
-
69
Мосейчук
Илья Мосейчук
-
15
Семашкин
Дмитрий Семашкин
-
76
Агеев
Александр Агеев
-
20
Альшанский
Валерий Альшанский
-
97
Каменщиков
Дмитрий Каменщиков
-
5
Aleksandr Smetankin
Aleksandr Smetankin
-
12
Хусаинов
Дамир Хусаинов
-
Химки
мин
22
Лантратов
Илья Лантратов
4
Идову
Брайан Идову
6
Тихий
Дмитрий Тихий
15
Данилкин
Егор Данилкин
25
Филин
Александр Филин
3
Дагерсталь
Филип Дагерсталь
87
Боженов
Кирилл Боженов
8
Глушаков
Денис Глушаков
28
Могилевец
Павел Могилевец
11
Мирзов
Резиуан Мирзов
45
Конате
Мохамед Конате
Запасные
1
Хомич
Дмитрий Хомич
-
35
Генералов
Егор Генералов
-
2
Логашов
Арсений Логашов
-
42
Тихонов
Михаил Тихонов
-
21
Камышев
Илья Камышев
-
9
Глушенков
Максим Глушенков
-
80
Жумабеков
Максим Жумабеков
-
44
Кухарчук
Илья Кухарчук
-
10
Алиев
Камран Алиев
-
0
Себай
Сенин Себай
-
События
Матч окончен 2:3
Прошлые матчи
03.11.2019
03 нояб. 2019
вс
17:00
Химки
2 : 1
Текстильщик
03.11.2019
03 нояб. 2019
вс
17:00
Химки
2
Текстильщик
1
20.07.2019
20 июля 2019
сб
16:00
Текстильщик
1 : 4
Химки
20.07.2019
20 июля 2019
сб
16:00
Текстильщик
1
Химки
4
22.08.2018
22 авг. 2018
ср
18:30
Текстильщик
2 : 3
Химки
22.08.2018
22 авг. 2018
ср
18:30
Текстильщик
2
Химки
3
24.08.2016
24 авг. 2016
ср
18:00
Текстильщик
0 : 1
Химки
24.08.2016
24 авг. 2016
ср
18:00
Текстильщик
0
Химки
1
11.08.2013
11 авг. 2013
вс
18:00
Химки
2 : 1
Текстильщик
11.08.2013
11 авг. 2013
вс
18:00
Химки
2
Текстильщик
1
Новости
🥒 Ох, мы отвыкли, но наши поля – снова огороды
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#РПЛ
08 марта, 19:50
4
Этой зимой в РПЛ приехали футболисты из 18 стран – от Косово до Бурунди
#РПЛ
25 февраля, 19:45
Ого: лучший русский клуб в конце года – «Химки». Их секрет – посреди сезона в один день сменить тренера и гендира
#Химки
18 декабря 2020, 19:40
Игрок «Ротора» остановил мяч рукой. Судья Казарцев посмотрел ВАР – и все равно не дал пенальти
#Василий Казарцев
12 декабря 2020, 18:17
Где сейчас Будянский. Раньше он забивал в Италии и играл с Буффоном – но совсем выпал из футбола в бизнес
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#Виктор Будянский
09 ноября 2020, 18:23
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Новости матча
«Химки» набрали 32 очка за последние 15 туров – это лучший результат в РПЛ. Они отстают на 5 очков от призовой тройки
19 марта, 23:53
«Химки» обыграли «Рубин», забив трижды. У них восемь побед в последних десяти матчах РПЛ
19 марта, 20:59
«Химки» сыграли вничью с «Ротором» – так прервалась победная серия из трех матчей
06 марта, 18:35
Расписание матчей и трансляций 20-го тура РПЛ
28 февраля, 09:50
«Химки» обыграли «Уфу». У них шесть побед за последние семь матчей в РПЛ
27 февраля, 15:53
«Крылья Советов» в большинстве разгромили «Химки» и вышли в 1/4 финала Кубка России
22 февраля, 16:21
РПЛ возобновится 26 февраля. Календарь первых четырех туров
30 декабря 2020, 20:05
«Локо» проиграл «Химкам» – у него третье поражение подряд
17 декабря 2020, 19:55