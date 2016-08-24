Текстильщик - Химки: 24 августа 2016 смотреть онлайн

Матч завершен
Текстильщик
Иваново
0:1

Текстильщик - Химки: 24 августа 2016 смотреть онлайн

Матч завершен
Химки
Химки
Кубок России, 1/32 финала

Кубок России,

1/32 финала

Россия
24 авг. 2016, 18:00 МСК
24.08.2016, 18:00 МСК
среда
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Прошлые матчи
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Предварительный состав

Текстильщик
мин
7
Горюшкин
Алексей Горюшкин
90
Хрипков
Андрей Хрипков
1
Смирнов
Алексей Смирнов
23
Макушкин
Алексей Макушкин
70
Машуков
Хачим Машуков
95
Губочкин
Алексей Губочкин
-
Шленкин
Александр Шленкин
88
Обивалин
Сергей Обивалин
55
Морозов
Юрий Морозов
17
Фомин
Денис Фомин
87
Катрич
Анатолий Катрич
Запасные
16
Киселев
Максим Киселев
-
77
Романенко
Владимир Романенко
-
69
Мосейчук
Илья Мосейчук
-
15
Семашкин
Дмитрий Семашкин
-
76
Агеев
Александр Агеев
-
20
Альшанский
Валерий Альшанский
-
97
Каменщиков
Дмитрий Каменщиков
-
5
Aleksandr Smetankin
Aleksandr Smetankin
-
12
Хусаинов
Дамир Хусаинов
-
Химки
мин
22
Лантратов
Илья Лантратов
4
Идову
Брайан Идову
6
Тихий
Дмитрий Тихий
15
Данилкин
Егор Данилкин
25
Филин
Александр Филин
3
Дагерсталь
Филип Дагерсталь
87
Боженов
Кирилл Боженов
8
Глушаков
Денис Глушаков
28
Могилевец
Павел Могилевец
11
Мирзов
Резиуан Мирзов
45
Конате
Мохамед Конате
Запасные
1
Хомич
Дмитрий Хомич
-
35
Генералов
Егор Генералов
-
2
Логашов
Арсений Логашов
-
42
Тихонов
Михаил Тихонов
-
21
Камышев
Илья Камышев
-
9
Глушенков
Максим Глушенков
-
80
Жумабеков
Максим Жумабеков
-
44
Кухарчук
Илья Кухарчук
-
10
Алиев
Камран Алиев
-
0
Себай
Сенин Себай
-

События

Матч окончен 0:1

Прошлые матчи

03.11.2019 03 нояб. 2019 вс 17:00
Химки
2 : 1
Текстильщик
03.11.2019 03 нояб. 2019 вс 17:00
Химки
2
Текстильщик
1
20.07.2019 20 июля 2019 сб 16:00
Текстильщик
1 : 4
Химки
20.07.2019 20 июля 2019 сб 16:00
Текстильщик
1
Химки
4
22.08.2018 22 авг. 2018 ср 18:30
Текстильщик
2 : 3
Химки
22.08.2018 22 авг. 2018 ср 18:30
Текстильщик
2
Химки
3
24.08.2016 24 авг. 2016 ср 18:00
Текстильщик
0 : 1
Химки
24.08.2016 24 авг. 2016 ср 18:00
Текстильщик
0
Химки
1
11.08.2013 11 авг. 2013 вс 18:00
Химки
2 : 1
Текстильщик
11.08.2013 11 авг. 2013 вс 18:00
Химки
2
Текстильщик
1

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