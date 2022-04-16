Текстильщик - Факел: 16 апреля 2022 смотреть онлайн

Текстильщик
Иваново
-:-

Текстильщик - Факел: 16 апреля 2022 смотреть онлайн

Факел
Воронеж
ФНЛ, 33 тур

ФНЛ,

33 тур

Россия
16 апр. 2022, -:- МСК
16.04.2022, -:- МСК
суббота
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Предварительный состав

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Текстильщик
мин
7
Горюшкин
Алексей Горюшкин
90
Хрипков
Андрей Хрипков
76
Агеев
Александр Агеев
1
Смирнов
Алексей Смирнов
20
Альшанский
Валерий Альшанский
23
Макушкин
Алексей Макушкин
70
Машуков
Хачим Машуков
71
Бачинский
Максим Бачинский
95
Губочкин
Алексей Губочкин
57
Мнацаканян
Альберт Мнацаканян
17
Фомин
Денис Фомин
Запасные
16
Киселев
Максим Киселев
-
55
Морозов
Юрий Морозов
-
88
Обивалин
Сергей Обивалин
-
22
Маричев
Евгений Маричев
-
15
Семашкин
Дмитрий Семашкин
-
5
Сметанкин
Александр Сметанкин
-
97
Каменщиков
Дмитрий Каменщиков
-
Главный тренер
Сергей Павлов
Факел
мин
79
Ермаков
Данила Ермаков
25
Смирнов
Михаил Смирнов
4
Дашаев
Аслан Дашаев
25
Смирнов
Михаил Смирнов
88
Мастерной
Владислав Мастерной
91
Яковлев
Павел Яковлев
15
Никитин
Андрей Никитин
33
Замалиев
Наиль Замалиев
33
Замалиев
Наиль Замалиев
6
Шепилов
Денис Шепилов
80
Царукян
Валерий Царукян
Запасные
30
Кортнев
Дмитрий Кортнев
-
92
Брызгалов
Сергей Брызгалов
-
2
Черов
Василий Черов
-
92
Брызгалов
Сергей Брызгалов
-
56
Седов
Максим Седов
-
7
Петрусев
Михаил Петрусев
-
17
Пухов
Роман Пухов
-
Главный тренер
Олег Василенко

Прошлые матчи

11.04.2021 11 апр. 2021 вс 15:00
Факел
1 : 0
Текстильщик
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 15:00
Факел
1
Текстильщик
0
17.10.2020 17 окт. 2020 сб 19:00
Текстильщик
0 : 0
Факел
17.10.2020 17 окт. 2020 сб 19:00
Текстильщик
0
Факел
0
31.08.2019 31 авг. 2019 сб 17:00
Текстильщик
1 : 4
Факел
31.08.2019 31 авг. 2019 сб 17:00
Текстильщик
1
Факел
4