СССР - Югославия: 24 июня 1979 смотреть онлайн

Матч завершен
СССР
2:1

СССР - Югославия: 24 июня 1979 смотреть онлайн

Матч завершен
Югославия
Чемпионат Европы, Финал

Чемпионат Европы,

Финал
24 июня 1979, 7:15 МСК
24.06.1979, 7:15 МСК
воскресенье
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Матч окончен 2:1

Прошлые матчи

24.06.1979 24 июня 1979 вс 7:15
СССР
2 : 1
Югославия
24.06.1979 24 июня 1979 вс 7:15
СССР
2
Югославия
1

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