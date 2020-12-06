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Чемпионат Европы
СССР VS Югославия
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СССР - Югославия: 24 июня 1979 смотреть онлайн
Матч завершен
СССР
2:1
СССР - Югославия: 24 июня 1979 смотреть онлайн
Матч завершен
Югославия
Чемпионат Европы, Финал
Чемпионат Европы,
Финал
24 июня 1979, 7:15 МСК
24.06.1979, 7:15 МСК
воскресенье
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События
Матч окончен 2:1
Прошлые матчи
24.06.1979
24 июня 1979
вс
7:15
СССР
2 : 1
Югославия
24.06.1979
24 июня 1979
вс
7:15
СССР
2
Югославия
1
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