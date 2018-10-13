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Тамбов VS Спартак-2
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Тамбов - Спартак-2: 13 октября 2018 смотреть онлайн
Матч завершен
Тамбов
Тамбов
2:0
Тамбов - Спартак-2: 13 октября 2018 смотреть онлайн
Матч завершен
Спартак-2
Москва
ФНЛ, 16 тур
ФНЛ,
16 тур
Россия
13 окт. 2018, 14:30 МСК
13.10.2018, 14:30 МСК
суббота
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Тамбов
мин
30
Сямук
Родион Сямук
26
Васиев
Фарход Васиев
3
Денисов
Александр Денисов
13
Шахов
Виталий Шахов
24
Кайков
Денис Кайков
8
Герман
Дмитрий Герман
4
Карп
Кэтэлин Карп
14
Бавин
Юрий Бавин
7
Алиев
Азер Алиев
18
Климов
Кирилл Климов
23
Карапузов
Владислав Карапузов
Запасные
35
Сычев
Виталий Сычев
-
55
Мартынов
Илья Мартынов
-
2
Нусуев
Морис Нусуев
-
31
Дроздов
Никита Дроздов
-
77
Ахмаев
Саид-Али Ахмаев
-
19
Терехов
Антон Терехов
-
81
Кабахидзе
Владимир Кабахидзе
-
87
Аванесян
Тигран Аванесян
-
9
Архипов
Артем Архипов
-
37
Минаев
Роман Минаев
-
10
Чабанов
Евгений Чабанов
-
Спартак-2
мин
57
Селихов
Александр Селихов
35
Миронов
Леонид Миронов
36
Воропаев
Артем Воропаев
99
Роша
Педро Роша
97
Денисов
Даниил Денисов
75
Сунгатулин
Фаниль Сунгатулин
56
Гапонов
Илья Гапонов
84
Оганесян
Степан Оганесян
22
Игнатов
Михаил Игнатов
74
Маркитесов
Дмитрий Маркитесов
68
Литвинов
Руслан Литвинов
Запасные
27
Акмурзин
Тимур Акмурзин
-
63
Петрунин
Даниил Петрунин
-
88
Ташаев
Александр Ташаев
-
80
Бакалюк
Никита Бакалюк
-
90
Шильцов
Константин Шильцов
-
53
Муминов
Ильяс Муминов
-
71
Мельников
Степан Мельников
-
89
Голятов
Илья Голятов
-
События
Матч окончен 2:0
Прошлые матчи
28.04.2019
28 апр. 2019
вс
14:00
Спартак-2
2 : 2
Тамбов
28.04.2019
28 апр. 2019
вс
14:00
Спартак-2
2
Тамбов
2
13.10.2018
13 окт. 2018
сб
14:30
Тамбов
2 : 0
Спартак-2
13.10.2018
13 окт. 2018
сб
14:30
Тамбов
2
Спартак-2
0
04.11.2017
04 нояб. 2017
сб
14:00
Спартак-2
0 : 3
Тамбов
04.11.2017
04 нояб. 2017
сб
14:00
Спартак-2
0
Тамбов
3
22.07.2017
22 июля 2017
сб
16:00
Тамбов
3 : 0
Спартак-2
22.07.2017
22 июля 2017
сб
16:00
Тамбов
3
Спартак-2
0
06.05.2017
06 мая 2017
сб
13:00
Спартак-2
1 : 2
Тамбов
06.05.2017
06 мая 2017
сб
13:00
Спартак-2
1
Тамбов
2
15.10.2016
15 окт. 2016
сб
13:30
Тамбов
1 : 0
Спартак-2
15.10.2016
15 окт. 2016
сб
13:30
Тамбов
1
Спартак-2
0
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За «Тамбов» забил воспитанник. Он побеждал в чемпионате Белоруссии, играл в ПФЛ и уходил из клуба на неделю
#Артем Архипов
26 февраля, 21:24
Этой зимой в РПЛ приехали футболисты из 18 стран – от Косово до Бурунди
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25 февраля, 19:45
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21 февраля, 17:05
Лига сама спасает умерший «Тамбов»: даст деньги, а клубы – игроков в бесплатную аренду. Это точно нормально?
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04 февраля, 22:30
Игроки «Тамбова» бойкотируют матч со «Спартаком», но он все равно состоится. Что об этом известно
#Тамбов
04 декабря 2020, 22:40
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РФС проверит игроков «Тамбова» из-за подозрений в участии в договорных матчах
24 марта, 13:54
За «Тамбов» в этом сезоне сыграли 45 футболистов. Это рекорд РПЛ
14 марта, 18:53
«Краснодар» обыграл «Тамбов» и прервал безвыигрышную серию из пяти матчей
14 марта, 18:24
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Расписание матчей и трансляций 20-го тура РПЛ
28 февраля, 09:50
Три гола за матч с «Тамбовом» – лучший результат «Ротора» в сезоне-2020/21
26 февраля, 22:32
Братья Архиповы забивали за «Тамбов» в трех разных лигах
26 февраля, 22:04