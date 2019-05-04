Тамбов - Факел: 04 мая 2019 смотреть онлайн

Матч завершен
Тамбов
Тамбов
0:0

Тамбов - Факел: 04 мая 2019 смотреть онлайн

Матч завершен
Факел
Воронеж
ФНЛ, 35 тур

ФНЛ,

35 тур

Россия
4 мая 2019, 18:15 МСК
4.05.2019, 18:15 МСК
суббота
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События
Прошлые матчи
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Прогнозы

Предварительный состав

Тамбов
мин
30
Сямук
Родион Сямук
26
Васиев
Фарход Васиев
3
Денисов
Александр Денисов
13
Шахов
Виталий Шахов
24
Кайков
Денис Кайков
8
Герман
Дмитрий Герман
4
Карп
Кэтэлин Карп
14
Бавин
Юрий Бавин
7
Алиев
Азер Алиев
18
Климов
Кирилл Климов
23
Карапузов
Владислав Карапузов
Запасные
35
Сычев
Виталий Сычев
-
55
Мартынов
Илья Мартынов
-
2
Нусуев
Морис Нусуев
-
31
Дроздов
Никита Дроздов
-
77
Ахмаев
Саид-Али Ахмаев
-
19
Терехов
Антон Терехов
-
81
Кабахидзе
Владимир Кабахидзе
-
87
Аванесян
Тигран Аванесян
-
9
Архипов
Артем Архипов
-
37
Минаев
Роман Минаев
-
10
Чабанов
Евгений Чабанов
-
Факел
мин
1
Саутин
Александр Саутин
10
Акбашев
Роман Акбашев
88
Мастерной
Владислав Мастерной
22
Разборов
Андрей Разборов
11
Мазуров
Илья Мазуров
3
N. Zajtsev
N. Zajtsev
6
Шепилов
Денис Шепилов
39
Пейчинович
Неманья Пейчинович
92
Брызгалов
Сергей Брызгалов
33
Замалиев
Наиль Замалиев
34
Дмитриев
Олег Дмитриев
Запасные
30
Кортнев
Дмитрий Кортнев
-
4
Дашаев
Аслан Дашаев
-
26
Почивалин
Валерий Почивалин
-
25
Смирнов
Михаил Смирнов
-
87
Коробов
Дмитрий Коробов
-
56
Седов
Максим Седов
-
91
Яковлев
Павел Яковлев
-
9
Подбельцев
Александр Подбельцев
-
2
Vasili Cherov
Vasili Cherov
-
19
Максимов
Максим Максимов
-
80
Valeri Tsarukyan
Valeri Tsarukyan
-

События

Матч окончен 0:0

Прошлые матчи

04.05.2019 04 мая 2019 сб 18:15
Тамбов
0 : 0
Факел
04.05.2019 04 мая 2019 сб 18:15
Тамбов
0
Факел
0
20.10.2018 20 окт. 2018 сб 16:00
Факел
0 : 0
Тамбов
20.10.2018 20 окт. 2018 сб 16:00
Факел
0
Тамбов
0
25.11.2017 25 нояб. 2017 сб 17:00
Факел
1 : 2
Тамбов
25.11.2017 25 нояб. 2017 сб 17:00
Факел
1
Тамбов
2
09.08.2017 09 авг. 2017 ср 17:00
Тамбов
1 : 0
Факел
09.08.2017 09 авг. 2017 ср 17:00
Тамбов
1
Факел
0
25.11.2016 25 нояб. 2016 пт 13:00
Тамбов
4 : 0
Факел
25.11.2016 25 нояб. 2016 пт 13:00
Тамбов
4
Факел
0
06.08.2016 06 авг. 2016 сб 18:00
Факел
3 : 0
Тамбов
06.08.2016 06 авг. 2016 сб 18:00
Факел
3
Тамбов
0

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25 февраля, 19:45
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24 марта, 13:54
За «Тамбов» в этом сезоне сыграли 45 футболистов. Это рекорд РПЛ
14 марта, 18:53
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14 марта, 18:24
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09 марта, 18:02
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Расписание матчей и трансляций 20-го тура РПЛ
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26 февраля, 22:32
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26 февраля, 22:04