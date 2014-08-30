Матч завершен
Сызрань-2003
Сызрань
1:0
Матч завершен
Тюмень
Тюмень
Кубок России, 1/32 финала

Кубок России,

1/32 финала

Россия
30 авг. 2014, 18:00 МСК
30.08.2014, 18:00 МСК
суббота
Составы