Швейцария - Лихтенштейн: 03 июня 2021 смотреть онлайн

Швейцария
-:-

Швейцария - Лихтенштейн: 03 июня 2021 смотреть онлайн

Лихтенштейн
Товарищеские матчи, Июнь

Товарищеские матчи,

Июнь
3 июня 2021, -:- МСК
3.06.2021, -:- МСК
четверг
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Предварительный состав

Швейцария
мин
1
Зоммер
Янн Зоммер
13
Родригес
Рикардо Родригес
6
Джюмарт
Эрай Джюмарт
5
Аканжи
Мануэль Аканжи
23
Шакири
Джердан Шакири
10
Джака
Гранит Джака
14
Цубер
Стивен Цубер
8
Фройлер
Ремо Фройлер
9
Сеферович
Харис Сеферович
7
Эмболо
Брель Эмболо
20
Фернандес
Эдимилсон Фернандес
Запасные
12
Мвого
Ивон Мвого
-
21
фон Бальмус
Давид фон Бальмус
-
23
Бенито
Лорис Бенито
-
22
Омераджич
Бесир Омераджич
-
14
Штеффен
Ренато Штеффен
-
15
Соу
Джибриль Соу
-
18
Мехмеди
Адмир Мехмеди
-
18
Гавранович
Марио Гавранович
-
18
Варгас
Рубен Варгас
-
Лихтенштейн
мин
-
Хаслер
Николас Хаслер
-
Брендле
Даниэль Брендле
-
Фрик
Яник Фрик
-
Фрик
Ноа Фрик
-
M. Buchel
M. Buchel

Новости

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#Серхио Рамос
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#Антон Митрюшкин
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