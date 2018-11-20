Швеция - Россия: 20 ноября 2018 смотреть онлайн

Матч завершен
Швеция
2:0

Швеция - Россия: 20 ноября 2018 смотреть онлайн

Матч завершен
Россия
Лига B, 6 тур

Лига B,

6 тур
20 нояб. 2018, 22:45 МСК
20.11.2018, 22:45 МСК
вторник
Бенуа Бастьен
Бенуа Бастьен
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Предварительный состав

Швеция
мин
6
Даниэльсон
Маркус Даниэльсон
1
Ольсен
Робин Ольсен
2
Лустиг
Микаэль Лустиг
5
Бенгтссон
Пьерр Бенгтссон
3
Линделеф
Виктор Линделеф
17
Классон
Виктор Классон
7
Ларссон
Себастьян Ларссон
10
Форсберг
Эмиль Форсберг
5
Ольссон
Кристоффер Ольссон
22
Кулушевски
Деян Кулушевски
9
Берг
Маркус Берг
Запасные
12
Юнссон
Карл-Юхан Юнссон
-
23
Нордфельдт
Кристоффер Нордфельдт
-
18
Ольссон
Мартин Ольссон
-
14
Хеландер
Филип Хеландер
-
16
Крафт
Эмиль Крафт
-
13
Свенссон
Густав Свенссон
-
11
Квайсон
Робин Квайсон
-
21
Сема
Кен Сема
-
17
Сванберг
Маттиас Сванберг
-
18
Каюсте
Йенс-Люс Каюсте
-
15
Исак
Александер Исак
-
19
Ларссон
Джордан Ларссон
-
Россия
мин
1
Гилерме
Гилерме
18
Жирков
Юрий Жирков
14
Джикия
Георгий Джикия
4
Дивеев
Игорь Дивеев
15
Караваев
Вячеслав Караваев
7
Оздоев
Магомед Оздоев
21
Ерохин
Александр Ерохин
23
Кузяев
Далер Кузяев
16
Миранчук
Антон Миранчук
10
Заболотный
Антон Заболотный
22
Миранчук
Алексей Миранчук
Запасные
16
Джанаев
Сослан Джанаев
-
2
Живоглядов
Дмитрий Живоглядов
-
3
Евгеньев
Роман Евгеньев
-
19
Ионов
Алексей Ионов
-
6
Черышев
Денис Черышев
-
15
Бакаев
Зелимхан Бакаев
-
17
Фомин
Даниил Фомин
-
8
Мостовой
Андрей Мостовой
-
25
Кучаев
Константин Кучаев
-
24
Обляков
Иван Обляков
-
9
Соболев
Александр Соболев
-

События

Матч окончен 2:0

Прошлые матчи

08.10.2020 08 окт. 2020 чт 19:15
Россия
1 : 2
Швеция
08.10.2020 08 окт. 2020 чт 19:15
Россия
1
Швеция
2
20.11.2018 20 нояб. 2018 вт 22:45
Швеция
2 : 0
Россия
20.11.2018 20 нояб. 2018 вт 22:45
Швеция
2
Россия
0
11.10.2018 11 окт. 2018 чт 22:45
Россия
0 : 0
Швеция
11.10.2018 11 окт. 2018 чт 22:45
Россия
0
Швеция
0
05.09.2015 05 сент. 2015 сб 19:00
Россия
1 : 0
Швеция
05.09.2015 05 сент. 2015 сб 19:00
Россия
1
Швеция
0
09.10.2014 09 окт. 2014 чт 21:45
Швеция
1 : 1
Россия
09.10.2014 09 окт. 2014 чт 21:45
Швеция
1
Россия
1
18.06.2008 18 июня 2008 ср 21:45
Россия
2 : 0
Швеция
18.06.2008 18 июня 2008 ср 21:45
Россия
2
Швеция
0

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