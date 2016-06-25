Матч завершен
Швейцария
1:1
( 4 : 5)
Матч завершен
Польша
Чемпионат Европы, 1/8 финала

Чемпионат Европы,

1/8 финала
25 июня 2016, 16:00 МСК
25.06.2016, 16:00 МСК
суббота
Марк Клаттенбург
Марк Клаттенбург
Главный Судья
Составы