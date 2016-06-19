Матч завершен
Швейцария
0:0
Матч завершен
Франция
Чемпионат Европы, 3 тур

Чемпионат Европы,

3 тур
19 июня 2016, 22:00 МСК
19.06.2016, 22:00 МСК
воскресенье
Дамир Скомина
Дамир Скомина
Главный Судья
Составы