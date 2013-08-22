Суонси - Петролул: 22 августа 2013 смотреть онлайн

Матч завершен
Суонси
Суонси
5:1
Первый матч 1:2

Суонси - Петролул: 22 августа 2013 смотреть онлайн

Матч завершен
Петролул
Плоешти
Лига Европы, 4 раунд

Лига Европы,

4 раунд
22 авг. 2013, 21:05 МСК
22.08.2013, 21:05 МСК
четверг
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы

Предварительный состав

Суонси
мин
1
Нордфельдт
Кристоффер Нордфельдт
24
Бидуэлл
Джейк Бидуэлл
3
Джон
Деклан Джон
14
Кэрролл
Том Кэрролл
6
Фултон
Джей Фултон
23
Робертс
Коннор Робертс
12
Дайер
Натан Дайер
18
Калулу
Альдо Калулу
7
МакКэй
Барри МакКэй
Запасные
25
Мюлдер
Эрвин Мюлдер
-
26
Ноутон
Кайл Ноутон
-
10
Дханда
Ян Дханда
-
21
Целина
Берсант Целина
-
9
Борха
Борха
-

События

Матч окончен 5:1

Прошлые матчи

29.08.2013 29 авг. 2013 чт 20:30
Петролул
2 : 1
Суонси
29.08.2013 29 авг. 2013 чт 20:30
Петролул
2
Суонси
1
22.08.2013 22 авг. 2013 чт 21:05
Суонси
5 : 1
Петролул
22.08.2013 22 авг. 2013 чт 21:05
Суонси
5
Петролул
1

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