Матч завершен
Суонси
Суонси
1:2
Матч завершен
Лейтон Ориент
Лейтон
Кубок Англии, 1/16 финала

Кубок Англии,

1/16 финала

Англия
29 янв. 2011, 15:50 МСК
29.01.2011, 15:50 МСК
суббота
Составы