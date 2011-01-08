Матч завершен
Суонси
Суонси
3:0
Матч завершен
Колчестер Юнайтед
Колчестер
Кубок Англии, 1/32 финала

Кубок Англии,

1/32 финала

Англия
8 янв. 2011, 18:00 МСК
8.01.2011, 18:00 МСК
суббота
Составы