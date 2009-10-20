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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Штутгарт
Штутгарт
Элсон 74
1:3
Матч завершен
Севилья
Севилья
Скиллачи 23
Навас 55
Скиллачи 72
Лига чемпионов, 3 тур
Лига чемпионов,
3 тур
20 окт. 2009, 21:45 МСК
20.10.2009, 21:45 МСК
вторник
Питер Винк
Питер Винк
Главный Судья
Составы
Штутгарт
мин
0
Леманн
Йенс Леманн
90
0
Бока
Артур Бока
90
0
Таски
Сердар Таски
90
0
Булахруз
Халид Булахруз
90
0
Осорио
Рикардо Осорио
90
0
Треш
Кристиан Треш
69
0
Кузманович
Здравко Кузманович
90
0
Хедира
Сами Хедира
90
0
Глеб
Александр Глеб
69
0
Какау
Какау
69
0
Шибер
Юлиан Шибер
90
Запасные
0
Штольц
Александер Штольц
0
Дельпьер
Маттье Дельпьер
0
Хитцльшпергер
Томас Хитцльшпергер
0
Шимак
Ян Шимак
0
Руди
Себастьян Руди
0
Элсон
Элсон
74'
0
Погребняк
Павел Погребняк
Севилья
мин
0
Варас
Хави Варас
90
0
Наварро
Фернандо Наварро
90
0
Драгутинович
Ивица Драгутинович
90
0
Скиллачи
Себастьен Скиллачи
23'
72'
23', 72'
90
0
Санчес
Серхио Санчес
90
0
Адриано
Адриано
37
0
Зокора
Дидье Зокора
90
0
Лоло
Лоло
90
0
Навас
Хесус Навас
55'
55'
90
0
Фабиано
Луис Фабиано
46
0
Кануте
Фредерик Кануте
90
Запасные
0
Эскюде
Жюльен Эскюде
0
Ромарик
Ромарик
0
Душер
Альдо Душер
0
Капель
Диего Капель
0
Коне
Аруна Коне
0
Перотти
Диего Перотти