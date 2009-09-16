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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Штутгарт
Штутгарт
Погребняк 20
1:1
Матч завершен
Рейнджерс
Глазго
Бугерра 78
Лига чемпионов, 1 тур
Лига чемпионов,
1 тур
16 сент. 2009, 21:45 МСК
16.09.2009, 21:45 МСК
среда
Массимо Бузакка
Массимо Бузакка
Главный Судья
Составы
Штутгарт
мин
0
Леманн
Йенс Леманн
90
0
Дельпьер
Маттье Дельпьер
90
0
Таски
Сердар Таски
90
0
Бока
Артур Бока
90
0
Треш
Кристиан Треш
90
0
Хедира
Сами Хедира
90
0
Хитцльшпергер
Томас Хитцльшпергер
90
0
Глеб
Александр Глеб
68
0
Хильберт
Роберто Хильберт
90
0
Погребняк
Павел Погребняк
20'
20'
90
0
Какау
Какау
88
Запасные
0
Ульрайх
Свен Ульрайх
0
Булахруз
Халид Булахруз
0
Челоцци
Стефано Челоцци
0
Кузманович
Здравко Кузманович
0
Гебхарт
Тимо Гебхарт
0
Марика
Чиприан Марика
0
Шибер
Юлиан Шибер
Рейнджерс
мин
0
МакГрегор
Аллан МакГрегор
90
0
МакКаллох
Ли МакКаллох
90
0
Папач
Саша Папач
90
0
Бугерра
Маджид Бугерра
78'
78'
90
0
Уиттакер
Стивен Уиттакер
90
0
Мендеш
Педру Мендеш
90
0
Дэвис
Стивен Дэвис
90
0
Томсон
Кевин Томсон
90
0
Нейсмит
Стивен Нейсмит
90
0
Ротен
Жером Ротен
90
0
Миллер
Кенни Миллер
90
Запасные
0
Александер
Нил Александер
0
Смит
Стивен Смит
0
Бисли
ДаМаркус Бисли
0
Флек
Джон Флек
0
Бойд
Крис Бойд
0
Ново
Начо Ново
0
Литтл
Эндрю Литтл