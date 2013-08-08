Штутгарт - Ботев: 08 августа 2013 смотреть онлайн

Матч завершен
Штутгарт
Штутгарт
0:0
Первый матч 1:1

Штутгарт - Ботев: 08 августа 2013 смотреть онлайн

Матч завершен
Ботев
Пловдив
Лига Европы, 3 раунд

Лига Европы,

3 раунд
8 авг. 2013, 21:20 МСК
8.08.2013, 21:20 МСК
четверг
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События
Прошлые матчи
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Предварительный состав

Штутгарт
мин
33
Бредлов
Фабиан Бредлов
15
Штенцель
Паскаль Штенцель
3
Эндо
Ватару Эндо
8
Кастро
Гонсало Кастро
10
Дидави
Даниэль Дидави
22
Гонсалес
Николас Гонсалес
Запасные
13
Граль
Йенс Граль
-
27
Гомес
Марио Гомес
-
19
Чурлинов
Дарко Чурлинов
-

События

Матч окончен 0:0

Прошлые матчи

08.08.2013 08 авг. 2013 чт 21:20
Штутгарт
0 : 0
Ботев
08.08.2013 08 авг. 2013 чт 21:20
Штутгарт
0
Ботев
0
01.08.2013 01 авг. 2013 чт 20:30
Ботев
1 : 1
Штутгарт
01.08.2013 01 авг. 2013 чт 20:30
Ботев
1
Штутгарт
1

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