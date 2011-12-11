Матч завершен
Штутгарт
Штутгарт
Гентнер 6
1:2
Матч завершен
Бавария
Мюнхен
Гомес 13
Гомес 57
Бундеслига, 16 тур

Бундеслига,

16 тур

Германия
11 дек. 2011, 19:30 МСК
11.12.2011, 19:30 МСК
воскресенье
Мануэль Грефе
Мануэль Грефе
Главный Судья
Составы
Штутгарт
мин
0
Ульрайх
Свен Ульрайх
90
0
Молинаро
Кристиан Молинаро
90
0
Таски
Сердар Таски
90
0
Родригес
Франсиско Хавьер Родригес
90
0
Бока
Артур Бока
90
0
Гебхарт
Тимо Гебхарт
90
0
Квист
Вилльям Квист
90
0
Харник
Мартин Харник
90
0
Гентнер
Кристиан Гентнер
6'
6'
70
0
Хайнал
Тамаш Хайнал
87
0
Шибер
Юлиан Шибер
70
Запасные
0
Вайс
Андре Вайс
0
Нидермайер
Георг Нидермайер
0
Кузманович
Здравко Кузманович
0
Траоре
Ибрахима Траоре
0
Погребняк
Павел Погребняк
0
Какау
Какау
0
Оказаки
Синджи Оказаки
Бавария
мин
0
Нойер
Мануэль Нойер
90
0
Лам
Филипп Лам
90
0
ван Бюйтен
Даниэль ван Бюйтен
90
0
Бадштубер
Хольгер Бадштубер
90
0
Рафинья
Рафинья
90
0
Рибери
Франк Рибери
79
0
Тимощук
Анатолий Тимощук
90
0
Кроос
Тони Кроос
90
0
Мюллер
Томас Мюллер
79
0
Роббен
Арьен Роббен
85
0
Гомес
Марио Гомес
13'
57'
13', 57'
90
Запасные
0
Бутт
Ханс-Йорг Бутт
0
Боатенг
Джером Боатенг
0
Алаба
Давид Алаба
0
Контенто
Диего Контенто
0
Праньич
Даниэль Праньич
0
Густаво
Луис Густаво
0
Олич
Ивица Олич