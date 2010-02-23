Матч завершен
Штутгарт
Штутгарт
Какау 26
1:1
прошлый матч 0 : 4
Матч завершен
Барселона
Барселона
Ибрагимович 52
Лига чемпионов, 1/8 финала

Лига чемпионов,

1/8 финала
23 февр. 2010, 22:45 МСК
23.02.2010, 22:45 МСК
вторник
Бьорн Куйперс
Бьорн Куйперс
Главный Судья
Составы
Штутгарт
мин
0
Леманн
Йенс Леманн
90
0
Молинаро
Кристиан Молинаро
90
0
Таски
Сердар Таски
90
0
Дельпьер
Маттье Дельпьер
90
0
Челоцци
Стефано Челоцци
90
0
Глеб
Александр Глеб
90
0
Хедира
Сами Хедира
90
0
Треш
Кристиан Треш
59
0
Гебхарт
Тимо Гебхарт
85
0
Погребняк
Павел Погребняк
64
0
Какау
Какау
26'
26'
90
Запасные
0
Ульрайх
Свен Ульрайх
0
Осорио
Рикардо Осорио
0
Хильберт
Роберто Хильберт
0
Нидермайер
Георг Нидермайер
0
Кузманович
Здравко Кузманович
0
Руди
Себастьян Руди
0
Марика
Чиприан Марика
Барселона
мин
0
Вальдес
Виктор Вальдес
90
0
Максвелл
Максвелл
90
0
Маркес
Рафаэль Маркес
59
0
Пике
Жерар Пике
90
0
Пуйоль
Карлес Пуйоль
90
0
Иньеста
Андрес Иньеста
90
0
Туре
Яя Туре
53
0
Хави
Хави
90
0
Бускетс
Серхио Бускетс
90
0
Месси
Лионель Месси
90
0
Ибрагимович
Златан Ибрагимович
52'
52'
90
Запасные
0
Пинто
Хосе Мануэль Пинто
0
Милито
Габриэль Милито
0
Бартра
Марк Бартра
0
Педро
Педро
0
Джонатан
Джонатан
0
Анри
Тьерри Анри
0
Кркич
Боян Кркич